Pisa, alla Gipsoteca un convegno internazionale su Montale

Pisa, 9 dicembre 2024 - Oggi e domani alla Gipsoteca di Arte Antica dell'Università di Pisa (Piazza San Paolo all'Orto, 20), avrà luogo il convegno internazionale "Lettere in rete. Nuove prospettive sugli epistolari montaliani".

L’immensa eredità epistolare che Eugenio Montale ha lasciato dietro di sé costituisce da sempre un oggetto di studio imprescindibile per la storia della poesia novecentesca, italiana e non solo. Tale corpus, di cui le meritorie edizioni dei singoli carteggi offrono un saggio esemplare, resta tuttavia problematico da definire nella sua effettiva incidenza quantitativa e qualitativa, delineando uno spazio di confronto teorico e metodologico che le digital humanities ci consentono oggi di esplorare con nuovi strumenti.

Predisposto a partire da questa intuizione, il progetto PRIN 2022 Letters on the net. Eugenio Montale’s correspondence (1915-1981) si pone come obiettivi principali l’ideazione, lo sviluppo e il popolamento di Montale-cadmus, una piattaforma appositamente concepita per la schedatura delle lettere montaliane e la valutazione critica e filologica delle diverse tipologie di dati in esse contenute.

Il gruppo di ricerca, giunto ora a metà del suo percorso, è lieto di presentare queste e altre novità nel corso del convegno internazionale Lettere in rete. Nuove prospettive sugli epistolari montaliani, secondo appuntamento a un anno di distanza dagli interventi di Una rete di lettere. Eugenio Montale e i suoi corrispondenti (Firenze, 16-17 novembre 2023).