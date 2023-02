Pisa al voto merita sempre attenzione

di Giuseppe Meucci La campagna elettorale per le amministrative di primavera deve ancora entrare nel vivo, ma qualche scenario si comincia a delineare. Da una parte c’è il sindaco Michele Conti, di nuovo in campo con una sua lista civica. Dall’altra il ruolo di sfidante numero uno tocca al Pd, che alle politiche del settembre scorso ha dimostrato di avere qui a Pisa i voti sufficienti per tornare a vincere. Ma un conto sono le elezioni politiche, un altro le amministrative: troppo diversi gli scenari, i protagonisti, le percezioni che orientano il voto. La partita incerta, ma alcune considerazioni si possono fare, soprattutto dopo che il Pd ha scelto il proprio candidato: un personaggio estraneo al consueto giro della politica, ma con forte connotazione che a Paolo Martinelli deriva dall’essere un cattolico impegnato, in incarico di rilievo come la presidenza delle Acli. E qui sta la novità di questa tornata elettorale pisana che potrebbei, se il Pd trovasse l’accordo con le altre forze di sinistra che per ora non c’è, anticipare anche un possibile scenario nazionale diverso da quello che ha visto a settembre la vittoria di una destra unita e dominata dai Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Ebbene Pisa...