‘Pisa al centro’ vince la sua partita "Un risultato pieno e chiarissimo"

PISA

Un risultato pieno e probabilmente inatteso con queste proporzioni. Pisa al centro, la lista civica fondata e voluta da Michele Conti ha certamente vinto la sua partita. Quasi 5mila voti pari al 15% dei consensi è un dato più che positivo, inatteso anche dalle parti di via Battelli, dove l’associazione da cui è scaturita la lista ha aperto il suo quartier generale. "Abbiamo fatto un grande risultato - spiega il coordinatore Cosimo Michelotti - e siamo stati la vera rivelazione di questa tornata elettorale per due fattori: il primo è che questa è una vera lista civica con candidati provenienti dalla società civile che non avevano una storia di militanza politica alle spalle e che hanno saputo pescare voti anche da elettori non appartenti all’elettorato storico del centrodestra, l’altro è che il profilo del sindaco ha saputo spostare tanti voti sulla lista da lui stesso ispirata". Lo scrutinio nella notte va per le lunghe e il batticuore è solo numerico. Il dato politico, obiettivamente, non cambia: il vantaggio di Conti è sopra di 3mila voti rispetto a Martinelli, ma solo una manciata di voti può decretarne la vittoria al primo turno o rinviare tutto al ballottaggio. Alle 23 passate, per una serie di voti contestati è partito il riconteggio di centinaia di schede. "Certo - conclude - sarebbe stato meglio vincere subito, ma se così non fosse sappiamo che non dobbiamo disperdere le energie per portare a casa il risultato finale tra due settimane. Il consenso di cui gode Conti in città è chiarissimo".

Gab. Mas.