Pisa al centro si consolida "Diponibile a candidarmi"

di Gabriele Masiero

Una storica dell’università di Pisa proverà a introdurre "pillole" di ebraismo nei programmi didattici delle scuole italiane. Alessandra Veronese è stata nominata dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, coordinatrice di un gruppo di lavoro ministeriale per la conoscenza della cultura ebraica. "Speriamo di introdurre alcune novità già dal prossimo anno scolastico - spiega la professoressa, che ha dato anche disponibilità a candidarsi alle amministrative con la lista civica ’Pisa al centro’ a sostegno del sindaco Michele Conti - per far conoscere meglio agli studenti la storia e l’importanza degli ebrei italiani nella cultura e nella società del nostro Paese".

Che lavoro state facendo?

"Il gruppo di lavoro è costituito da insegnanti, docenti universitari ed esperti. Persone con diversi orientamenti culturali e politici e questo è un valore aggiunto per sviluppare un lavoro tecnico basato sulle competenze e non sulle appartenenze politiche. Lavoriamo per far conoscere ai ragazzi l’impatto di una minoranza piccola che però nel nostro Paese ha avuto un peso specifico importante da secoli".

Perché accade questo?

"Probabilmente perché ci si è concentrati sulla memoria, che è un elemento imprescindibile, ma questa commissione ora vuole introdurre altri elementi di conoscenza indispensabile per comprendere la storia degli ebrei italian, che rappresenta, pur se di una minoranza, una patrimonio culturale molto rilevante della nostra cultura".

Crede che questo possa aiutare non solo a dimenticare la tragedia della Shoah ma anche a insegnare ai giovani a crescere nel rispetto degli altri in un periodo di polarizzazione dello scontro politico?

"Lo scontro politico fine a se stesso, fatto di patenti affibbiate all’avversario trasformandolo in un nemico, assicura solo l’effetto di una campagna elettorale permanente che non fa bene all’Italia e agli italiani. Non ho apprezzato la strumentalizzazione delle parole del ministro Valditara: bastava guardare il video per capire che avevano un ben altro tono rispetto a quanto emerso su alcuni media. Il confronto alimenta la coscienza critica e quella fa crescere. Noi intendiamo fare questo con il nostro lavoro".

Perché ha deciso di aderire a Pisa al centro?

"Avevo la tessera del Pd, che ho cordialmente restituito dopo le elezioni del 2018: non mi è piaciuto come hanno trattato prima e dopo quelle elezioni una persona per bene come l’allora candidato sindaco Andrea Serfogli. Inoltre, proprio perché non mi piacciono le etichette a prescindere, ho ritenuto che Conti abbia svolto bene il suo ruolo di amministratore e ho trovato in ’Pisa al centro’ un’associazione di persone davvero civiche al servizio della città e dei cittadini, indipendentemente dalla loro provenienza politica. Non è una scorciatoia per ottenere posti, è un impegno al servizio della comunità al quale ho dato il mio contributo nell’elaborazione del programma e per questo ho dato anche la disponibilità a candidarmi".