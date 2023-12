Pisa al Centro esulta: "La nostra idea di città inizia a prendere forma"

"Oggi inizia a prendere forma la nostra visione di città, concretizzando il percorso che abbiamo costruito nei mesi scorsi, attraverso i numerosi tavoli di lavoro, ai quali hanno partecipato tantissimi cittadini". Così Caterina Costa, capogruppo di Pisa al centro, la lista civica ispirata dal sindaco Michele Conti, ha commentato l’approvazione del Dup, che ha definito "il più importante documento programmatico nella vita del Comune", dopo una maratona di 48 ore in consiglio comunale. "Un lavoro lungo e faticoso che ci ha però permesso - ha aggiunto - di accogliere con entusiasmo e soddisfazione il percorso con il quale si pianificano gli interventi che interesseranno la nostra città per il prossimo triennio".

Il contributo della lista civica al Dup, ha aggiunto Costa, "è stato determinante e tra le missioni che sono state approvate c’è innanzitutto la previsione della Società della Cultura che si occuperà del rilancio delle iniziative turistiche e della valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle tradizioni cittadine; la creazione di un calendario unico degli eventi che si terranno in città per concentrare le energie mediante un maggior coordinamento tra tutti i soggetti interessati; l’ampliamento della partecipazione con il coinvolgimento diretto delle persone e dei comitati di quartiere per il recupero e la riqualificazione degli spazi comuni; l’avviamento del progetto Smart Pisa per la digitalizzazione e la semplificazione amministrativa".

I consiglieri comunali di Pisa al centro (Costa, Vouk, Cerri, Ciavarrella, Sikera e Tramontana) ricordano anche che "è stato avviato il percorso che trasformerà Pisa Book Festival in una rassegna libraria permanente, capace di attrarre nella nostra città gli amanti della lettura e il mondo dell’editoria, trasformando Pisa nella Città del Libro". Tra le missioni del Dup, oltre agli altri temi legati al sociale, alla mobilità e all’ambiente anche "l’attenzione alle politiche giovanili e allo sport promuovendo le occasioni di pratica sportiva mediante l’organizzazione di eventi di portata nazionale e internazionale e ammodernando gli impianti comunali". "Abbiamo tenuto fede al civismo - ha concluso Costa - dimostrando la massima apertura nei confronti delle proposte dell’opposizione, rifuggendo le chiusure ideologiche: abbiamo accolto gli emendamenti che abbiamo reputato utili a specificare o ad ampliare i margini di intervento, come ad esempio quelli in materia di disabilità e di tutela delle nuove generazioni. Non siamo interessati a intestarci il merito delle iniziative intraprese, perché il nostro obiettivo è solo quello di individuare e attuare le soluzioni migliori per i nostri concittadini".

Gab. Mas.