Pisa accolga i terremotati di Turchia e Siria

"Accogliere uomini, donne e bambini vittime del terremoto in Siria e in Turchia, coinvolgendo le comunità migranti curdo-siriane e curdo-turche presenti sul territorio locale e provinciale". è a la proposta lanciata dalla lista “Una Città in Comune” e dal suo candidato sindaco Francesco (Ciccio) Auletta. "A febbraio, la Turchia e la Siria sono state colpite da uno degli eventi sismici più violenti e distruttivi della storia recente: gli esperti parlano di una potenza pari a cento bombe atomiche, e di una scossa cinquecento volte più forte di quella di Amatrice del 2016. Le zone colpite – spiegano Auletta e compagni – sono il Kurdistan turco, e il Nord-Est della Siria, già martoriati dalla guerra siriana, dalle sanguinarie azioni delle milizie jihadiste dell’Isis e dalle persecuzioni del regime di Erdogan in Turchia. In queste settimane i soccorsi – pochi e male organizzati – arrivano a rilento, la popolazione sia oggi allo stremo. Noi vorremmo che la città di Pisa si adoperasse per garantire solidarietà e aiuto concreto ai terremotati. Nel nostro territorio vivono da anni alcune famiglie curdo-siriane e curdo-turche: molte hanno genitori, parenti, amici o vicini di casa che hanno subito gli effetti drammatici del sisma, e che oggi si trovano sfollati, senza casa e spesso senza assistenza. Proponiamo perciò di coinvogerle dall’inizio, sia nell’individuazione e sele- zione dei beneficiari, sia nei percorsi di inserimento sociale e lavorativo dei nuovi arrivati. Non a caso, la proposta che oggi avanziamo è stata discussa e condivisa con i migranti curdi, siriani e turchi residenti a Pisa. Presentiamo quindi il nostro progetto di massima. Nella prossima consiliatura, presenteremo poi una proposta di delibera al Consiglio Comunale, che ci auguriamo possa essere sostenuta e votata anche dalle altre forze politiche".