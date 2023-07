"PISA: 7 anni di reclusione per detenzione di cocaina nell'auto - Sentenza definitiva della Cassazione"

Le pene sono state mitigate in appello. E la Cassazione, nelle settimane scorse, rigettando il ricorso, le ha mandate definitive. Al centro della vicenda c’è la droga. I giudici di secondo grado di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Gup del tribunale di Pisa, ha rideterminato la pena nei confronti di Toska Radvis, 33 anni, e Maloku Ervin, 38 anni, in 7 anni sette di reclusione e 50mila euro di multa ciascuno; ed in 6 anni di reclusione e 40mila euro di multa nei confronti di Velleku Ermal, 42 anni. In primo grado il gup di Pisa aveva sentenziato 9 anni per Radvis Toska e Ervin Maloku, e 8 per Ermal Vellku, accusati di concorso nella detenzione, trasporto ed importazione dall’estero di vari panetti di cocaina per 8.058 grammi, nascosti all’interno di un’auto.

Una macchina – era stato ricostruito – che era entrata in Italia dal valico di frontiera di Vipiteno ed aveva proseguito il suo viaggio sino a Firenze e poi a Pisa dove era avvenuto il controllo delle forze dell’ordine con il ritrovamento dello stupefacente e il sequestro. Inizialmente il giudice di Pisa aveva ritenuto che, essendo stato dimostrato che la spedizione era stata organizzata in provincia di Pistoia, la competenza dovesse essere individuata nell’autorità giudiziaria di là. Ma gli ermellini avevano rilevato che molte operazioni sarebbero avvenute nella città della Torre, Da qui il rinvio del processo a Pisa e la sentenza di primo grado che, appunto, è stata poi parzialmente riformata in appello e che ora è definitiva.

Nel ricorso delle difese per Cassazione, articolato per più motivi, per quanto riguarda le posizioni Velleku e Maloku era stato lamentato che nella sentenza della corte d’appello "non vi è alcuna motivazione circa la coscienza e volontà in capo all’imputato della quantità di stupefacente detenuta dai correi". Con il rigetto del ricorso la Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Carlo Baroni