Pisa, 42enne cercato dalla Procura arrestato dalla Polizia

La polizia ha rintracciato e tratto in arresto un 42enne di origini maghrebine, in Italia senza fissa dimora, ricercato dalla Procura dal 2 agosto perché condannato in via definitiva alla pena di anni 4, mesi 1 e giorni 8 di reclusione per reati contro la persona (aveva aggredito un rivale in amore cagionandogli lesioni serie). Una pattuglia della Squadra Mobile lo aveva cercato all’ ultimo domicilio conosciuto a Vecchiano per poi rintracciarlo successivamente in zona Porta a Lucca, dove era stata segnalata la sua presenza.