"Pisa: 27enne offende e spintona gli agenti"

In confusione spintona gli agenti. E’ successo nella notte fra venerdì e sabato intorno alle 4:40 circa quando una pattuglia della squadra Volanti della questura è intervenuta in Piazza dei Cavalieri: era stata chiamata per una donna particolarmente agitata che in escandescenza inveiva contro i presenti; sul posto è intervenuta la pattuglia in turno che ha faticato non poco per ricondurla alla ragione.

Nel mentre la giovane, una cittadina pisana 27enne, ha aggredito verbalmente gli agenti e poi li ha

spintonati, proferendo frasi oltraggiose. La ragazza è stata deferita in stato di libertà per il reato di

violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale.