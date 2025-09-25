Pisa 1475-2025 550 anni di Bonifica. Incontri e mostre per celebrarli

Dal 1475 ad oggi. In 550 anni, il Consorzio di bonifica Basso Valdarno, per i pisani il vecchio "Fiumi e fossi", ha modellato il territorio pisano rendendolo più vivibile e sicuro. Il lavoro secolare viene celebrato in una mostra che verrà inaugurata dal presidente della Regione, Eugenio Giani domani, venerdì 26 settembre alle 15 in via San Martino, 6 (Palazzo Franchetti). La seconda mostra sempre nella stessa giornata, si aprirà a Palazzo Gambacorti con il Comune che esalta le attività del Consorzio con l’esposizione "Pisa e le sue acque: secoli di convivenza": una preziosa mostra fotografica che permetterà di ripercorrere l’evoluzione urbanistica, idraulica e ambientale di Pisa nel corso dei secoli.

Ultimo appuntamento per venerdì 24 ottobre alle e 15.30: sempre a Palazzo Franchetti si terrà un focus tematico sulla storia e il ruolo sociale ed economico del Consorzio nella città di Pisa. Docenti ed esperti parleranno della storia istituzionale dal XVI al XVIII secolo. Nell’occasione sarà presentato il libro di Gilles Narcy "Il mondo dei navicelli. Territorio, navigazione e commercio nella Toscana granducale". Il presidente del Consorzio, Maurizio Ventavoli dichiara: "In 550 anni, il consorzio ha cambiato pelle tante volte ma sempre nel nome della migliore vivibilità e sicurezza del territorio. Oggi dobbiamo adeguarci ancora una volta perché è in atto il cambiamento climatico che vuol dire eccesso di acqua alternato a siccità. Non sarà facile questa sfida ma la dobbiamo vincere".

"Celebrare i 550 anni dell’Ufficio dei fiumi e fossi – commenta il sindaco Michele Conti --significa riconoscere l’importanza di un’istituzione che, con continuità e capacità di adattamento, ha garantito nei secoli la sicurezza idraulica della nostra città e del territorio circostante. Un ente che ha saputo rinnovarsi più volte, passando da una gestione antica fatta di canali e fossi a quella moderna delle idrovore, oggi nove impianti che ogni giorno lavorano per mantenere Pisa sicura. Ai dirigenti, ai tecnici e ai lavoratori del Consorzio, a nome di tutta la città, un sentito ringraziamento per il lavoro quotidiano".

Tornando alla inaugurazione di venerdì a Palazzo Franchetti saranno visibili due esposizioni: "Bonifica, idraulica, impianti e reti irrigue: da 150 anni insieme all’Italia", a cura del Crea, e "Le opere realizzate: dalla storia al futuro" a cura del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. Le mostre sono visitabili il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30.

Carlo Venturini