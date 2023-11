Piovono di nuovo ghiaie: "Basta, interventi subito". Assemblea sul litorale

di Enrico Mattia Del Punta

Se il buongiorno si vede dal mattino, il risveglio dei residenti di Marina di Pisa ieri non è stato certo di buon augurio. In particolare, nel tratto di lungomare vicino a piazza Baleari, dove il mare grosso ha "sfondato" le opere di difesa, le così dette "spiagge di ghiaia" allagando per la seconda volta in meno di una settimana la strada. "Il peggio deve ancora venire" dice un residente mentre combatte con il vento nel tentativo di fotografare le onde alte. Le raffiche ieri sono arrivate fino a 50 chilometri l’ora. "Che venga il ministro a vedere di persona – denuncia Sussanna Mainardi, mentre ci accoglie dentro casa per farci vedere i danni -. Non ci credo che le istituzioni non riescano a mettersi ad un tavolo e decidere un intervento che riguarderebbe solo un pezzetto del lungomare". Un’assemblea generale, organizzata da Confcommercio in realtà è già in programma per il 7 novembre alle 21 all’ex cinema Don Bosco a Marina di Pisa. "Quale sarà il futuro?" è la domanda che si fanno i residenti. All’assemblea saranno presenti autorità e amministratori della Regione Toscana e del Comune di Pisa. "In casa è un dramma, ma anche a lavoro – continua Mainardi, la cui vita intera si trova proprio in quel pezzetto di lungomare scoperto -. Il ristorante per ora è chiuso, in un litorale che si vuole rilanciare come turistico queste situazioni andrebbero evitate". Il lungomare è rimasto chiuso per tutta la giornata al traffico, mentre vigili del fuoco e protezione civile sono intervenuti, prima per una grondaia pericolante e poi per liberare i tombini ostruiti dai detriti portati dal mare. Sul posto anche la consigliera comunale di Fratelli d’Italia e residente marinese, Virginia Mancini che insieme ad un’altra residente, Nadia Gambini, hanno raccolto con tanto di scopa e paletta i rami secchi e il fogliame. "Il problema - spiega Mancini -, sta tutto nella mancanza delle dighe". Innalzamento del livello del mare ed erosione delle coste sono gli effetti del cambiamento climatico: "Un tema mondiale, che non riguarda certo solo Pisa", puntualizza Tonietta Flore, dipendente dell’Isola Della Fortuna, il bar tabacchi proprio di fronte alla tempesta di sassi.