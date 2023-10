"Pineta a rischio per la cocciniglia tartaruga"

La pineta di Tirrenia a rischio, pinacciata dalla cociniglia che ha aggredito i pini cvTirrenia non sarà mai più come l’abbiamo conosciuta. La pineta di Tirrenia è infatti a rischio. E’ infestata dalla cocciniglia. La Regione Toscana ha dato il via libera a tagli e abbattimenti dopo la segnalazione ad Agosto scorso, pervenuta al servizio fitosanitario regionale, dall’ufficio verde urbano del Comune di Pisa.

"Questa mattina (ieri) – così il consigliere Marco Biondi (Pd), nella foto – ho presentato una interrogazione urgente al sindaco Michele Conti per sapere, nel dettaglio, quando incominceranno questi taglie ed abbattimenti, da dove inizieranno, come interverranno nei molti giardini privati e quali costi ci saranno. Ho chiesto, inoltre, quali misure compensative, se sono possibili, intende adottare l’amministrazione comunale affinché Tirrenia, negli anni futuri possa ritornare ad essere un luogo verde e così attrattivo per i tanti turisti. Le piante, soprattutto i pini, sono un elemento caratteristico di Tirrenia e del nostro territorio.E’ necessario – ha concluso Biondi – che si riunisca al più presto anche la Commissione Ambiente del Comune alla presenza dell’assessora all’ambiente Giulia Gambini che ad ora su questa vicenda così importante non sembra abbia presa alcuna posizione".

Il piano messo a punto dalla Regione Toscana, per pervenire la diffusione ulteriore della cocciniglia, prevede l’eliminazione delle piante malate e il taglio di quelle aggredite ma ancora in buone condizioni. Oltre alla zona rossa, quella infestata dall’insetto, che si estende per alcune centinaia di metri a nord e a sud dell’asse rappresentato dalla via Pisorno, la Regione Toscana tramite i propri esperti ha definito un’area più vasta di circa 5 chilometri dalla zona infestata dove si rende indispensabile un costante monitoraggio delle piante per evitare la proliferazione dell’insetto. La cocciniglia tartaruga è un insetto che si nutre a carico dei pini tra cui predilige il pino domestico. Questo insetto si nutre della linfa delle piante succhiandola dagli aghi e dai giovani rametti.