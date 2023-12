"Pierino e il Lupo in Jazz: uno Spettacolo Gratuito al Teatro di Vico" L'Accademia Musicale Pontedera presenta al Teatro di Vico "Pierino e il lupo in jazz", una riscrittura jazzistica della favola di Prokof'ev. Ingresso libero e gratuito, diretto da Marco Vanni e con la voce narrante di Lara Giovacchini. Un'occasione da non perdere!