Marina di Pisa (Pisa), 1 agosto 2018 - Si è spiaggiato al Gombo. E lo hanno trovato i militari del Nono reggimento dei Paracadutisti a Boccadarno. L’allarme è stato dato intorno a mezzogiorno di martedì: «C’è un calzino con dentro un piede». Da quel momento, il tam tam alle forze dell’ordine. E un mistero che si potrà sciogliere solo fra un po’ quando saranno completati gli esami sul resto umano.

Dal molo, che si trova proprio accanto al ristorante Il Veliero alla foce, a Marina di Pisa, come scriviamo anche nelle pagine nazionali, sono partiti due gommoni per raggiungere il punto della scoperta. L’equipaggio, formato dagli uomini della guardia costiera in supporto alla squadra mobile e agli agenti della polizia scientifica, è approdato nel tratto da dove era arrivata la segnalazione, la prima caletta vicino al Gombo, per passare al setaccio la zona e capire se ci fossero altri indizi. Ma non è affiorato altro.

Tutte aperte le ipotesi sulle quali si sta lavorando. Il piede potrebbe essere stato portato dal fiume, poco distante, infatti, c’è la foce dell’Arno; o dal mare che in questi ultimi giorni è stato anche un po’ mosso. Quell’arenile è conosciuto per i numerosi spiaggiamenti. In quel punto, a pochi metri dalla bocca, infatti, si formano correnti particolari.

Oppure potrebbe essere arrivato là in altro modo. Il reperto, che era asciutto, è stato raccolto, insieme al contenitore, il calzino, e portato dagli investigatori a far analizzare per approfondimenti. Sembrerebbe lungo e di un uomo. Sarà estrapolato il dna e poi si cercherà di incrociare i dati vedendo tutte le persone scomparse ultimamente sul territorio e non solo.

Non è facile dare risposte immediate, visto che sembra che il piede sia rimasto in mare per molto tempo, più mesi, a giudicare dallo stato di decomposizione. Complicato, dunque, dare al momento altri particolari. Potrebbe essere arrivato anche da molto lontano. Soltanto quando saranno completate le analisi sarà possibile avere qualche indizio in più. Per il momento, chi è intervenuto non si sbilancia e resta in silenzio in attesa che siano concluse le indagini. Del fatto è stata informata l’autorità giudiziaria.

La notizia si è sparsa subito sul litorale pisano. Un caso che sta interessando i marinesi che si interrogano sulla provenienza: quale storia ci sarà dietro alla scoperta?