Piccoli vigili del fuoco crescono: "Pompieropoli" presto a Vecchiano

Ieri il Comando dei vigili del fuoco di Pisa, congiuntamente con il Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari, ha celebrato la patrona del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, "Santa Barbara" nella Chiesa di San Michele degli Scalzi di Pisa. Alla presenza delle autorità civili e militari. Nell’ambito della cerimonia, nel pomeriggio, l’Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Comando di Pisa, aveva previsto e organizzato nella caserma dei vigili del fuoco sul viale delle Piagge 1, "Pompieropoli", un evento dedicato a tutti i bambini del territorio che tramite le scuole sono stati contattati per rendersi protagonisti per un giorno e sperimentare un percorso ludico, informativo ed esperienziale nel quale possono cimentarsi in varie attività simili a quelle dei vigili del fuoco.

Sfortunatamente, la pioggia ha impedito che l’iniziativa si svolgesse a tutto tondo, ma è stata limitata alla sola visita della caserma e dei mezzi dei vigili del fuoco.

Il camp di Pompieropoli, sarà però presente anche questa domenica a Vecchiano, tra i mercatini di Natale. Sarà possibile, dunque, dalle 15.30 alle 19 incontrare l’associazione e partecipare alle attività dimostrative del lavoro dei vigili del fuoco. Le informazioni. L’iniziativa sarà adatta per bambini e ragazzini. Pompieropoli viene organizzato dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco in collaborazione con l’Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale VVF, anche su richiesta di istituti scolastici.

Pompiere per un giorno. L’esperienza consiste nella costruzione di un percorso in miniatura che simula le attività effettuate dai veri vigili del fuoco nell’evenienza di emergenze e incendi. Tutto, però, riproposto a misura di bambino. Ci sono quindi prove da superare, da quelle più facili come la scala a ‘A’, a quelle "mitiche" come la pertica, a quelle propriamente tecniche come la scala orizzontale, l’asse d’equilibrio oscillante, il tunnel da attraversare attraverso un fumo denso (in realtà vapore acqueo!).

Le informazioni utili. I bambini indossano protezioni di sicurezza come quelle dei veri vigili del fuoco: un elmetto, una pettorina, e adottano qualche accorgimento igienico, come una cuffietta monouso che protegge dal contatto con gli accessori. ’ingresso è libero.

Al termine del percorso viene rilasciato un attestato di superamento della prova, con il nome del giovane "pompiere per un giorno". La manifestazione si terrà per tutto il pomeriggio di domenica con rituali foto.