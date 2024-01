Picchiato dopo il furto, il 40enne resta in ospedale. Gli auguri dei colleghi

Cascina (Pisa), 31 gennaio 2024 – Resta in ospedale il 40enne picchiato domenica sera dopo il furto - accusati tre uomini - alla Conad di Cascina. I tre (due sono stati arrestati, uno si sta ancora cercando) avevano preso generi alimentari per 160 euro. Poi - la ricostruzione del personale e dei carabinieri intervenuti dopo - hanno cercato di lasciare il market. Ma è intervenuto il personale del supermercato. "Ecco, poi quando dicono che noi stranieri non rispettiamo le regole...", avrebbe commentato il 40enne, anche lui non italiano, verso i tre di origine romene. E’ a quel punto che sarebbe scattata la violenza. Il cliente sarebbe stato preso a calci e pugni: ha una frattura scomposta della gamba e ha una prognosi di 40 giorni. "Siamo molto dispiaciuti per quanto è successo – spiega Alessandro Bellini, socio Conad – Gli facciamo gli auguri perché possa guarire quanto prima e lo attendiamo in negozio. Il nostro personale è intervenuto e ha cercato di calmare gli animi ma i tre hanno avuto una reazione spropositata rispetto alle parole del signore che ha parlato in modo civile. Non lo è stata la loro risposta".

La banda, allora, si allontana verso le vie del centro abitato. Viene dato l’allarme e sul posto intervengono gli equipaggi dei carabinieri di Bientina e del norm di Pontedera. Le indagini e le ricerche iniziano subito. Passate al setaccio l’area intorno al supermercato e tutta la zona. In centro, a pochi passi dal punto vendita, i militari dell’Arma individuano due degli accusati, sono giovani fratelli di 27 e 23 anni di oriogine romene. Vengono bloccati e identificati: finiscono in manette in flagranza per furto aggravato, lesioni personali gravi in concorso e resistenza a pubblico ufficiale per le condotte tenute nei confronti dei carabinieri durante la fase di arresto.

Dopo essere stati trattenuti nella camera di sicurezza della compagnia e dopo la direttissima in Tribunale, il loro arresto è stato convalidato. Hanno come misura cautelare l’obbligo di firma giornaliera in caserma. Ma le indagini non sono ancora finite. Sono in corso le ricerche del complice. Si stanno analizzando i filmati delle telecamere del negozio e quelle della videosorveglianza del centro. I militari ascolteranno, appena possibile, anche il 40enne rimasto ferito.