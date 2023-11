"Picchiata dal compagno". Finisce in Pronto soccorso

"Picchiata dal compagno" in strada. Lo ha raccontato lei. E’ accaduto sabato mattina alle porte di Pisa. Un’aggressione di lui alla donna con conseguenti lesioni, tanto da far intervenire i carabinieri e da far trasportare la giovane (entrambi lo sono) al Pronto soccorso di Cisanello. Una lite violenza notata da passanti e residenti che hanno poi avvisato le forze dell’ordibne.

Non sarebbe la prima volta, la donna è stata subito presa in cura dai sanitari che le hanno riscontrato lesioni compatibili con l’aggressione. Ma talvolta non è facile accettare. E così avrebbe lasciato l’ospedale, pur essendo scattata la procedura prevista in quesrti casi di tutela della persona maltrattata. Una situazione di disagio. Ci sono ancora le indagini in corso. Un ennesimo episodio che sarebbe accaduto a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il 25 novembre quando saranno tante le iniziative anche sul nostro territorio.

A. C.