Piazza Serantini Diritti in Comune chiede il voto

Ultimo consiglio comunale oggi, dedicato alle mozioni prima dello scioglimento della consiliatura E Diritti in Comune chiede di discutere la mozione sulla intitolazione di piazza San Silvestro a Franco Serantini. "Per noi – spiega il consigliere Ciccio Auletta, candidato sindaco di ‘Verso un domani diverso’- Diritti in Comune – si tratta di una scelta politica e simbolica di grande significato. Un anno fa, nel 50° anniversario dell’uccisione di Franco, facemmo nostre le parole della lettera aperta della Biblioteca Franco Serantini che chiedeva l’intitolazione a lui di piazza San Silvestro. Per tanti di noi quella piazza si chiama già piazza Serantini. Ci aspettiamo che anche le istituzioni si prendano finalmente la responsabilità di collocare il nome del ragazzo anarchico morto in prigione sulle targhe toponomastiche della piazza del Collegio Thouar, dove una lapide e un monumento ricordano quella tragedia". "La città aspetta da 50 anni un atto di giustizia che ancora non è arrivato – continua Auletta – . Serantini è morto una prima volta nel 1972 per mano delle forze dell’ordine, picchiato selvaggiamente e poi non curato. È morto nel 1975 per mano della giustizia italiana, quando è stata archiviata la pratica che avrebbe dovuto istruire il processo per individuare i responsabili materiali della sua morte. Continua a morire per mano delle istituzioni locali che non vogliono concedere il nome della piazza, almeno come atto di parziale riscatto. Per questo abbiamo deciso di chiudere la consiliatura chiedendo un voto su questo documento, che da oltre un anno non riusciamo a far calendarizzare. Chiediamo un atto di giustizia, se la mozione venisse bocciata, l’intitolazione della piazza a Franco Serantini sarà una delle prime delibere che assumerà la nostra amministrazione se vinceremo le prossime elezioni amministrative".