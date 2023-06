Piazza della Stazione riqualificata "Esenzione Imu a chi affitta i fondi"

di Gabriele Masiero

PISA

È pronta la nuova piazza della Stazione e nelle prossime settimane il cantiere di riqualificazione si sposterà in viale Gramsci. Anche la fontana è tornata da qualche giorno a zampillare acqua e il sindaco Michele Conti assicura che "entro ottobre d’accordo con la Soprintendenza realizzeremo pensiline per proteggere dalla pioggia gli utenti in attesa di taxi e bus". Ma soprattutto, rilancia Conti,"il Comune è pronto ad azzerare l’Imu per i primi 5 anni ai proprietari dei fondi commerciali che contribuiranno alla riqualificazione complessiva della zona, quindi anche dell’offerta commerciale". Per ottenere lo sgravio fiscale, dunque, è necessario individuare investitori interessati a proporre soluzioni commerciali diverse di gamma superiore a quelle attualmente presenti. "Perché il recupero del decoro urbano - osserva Conti - passa anche da una maggiore qualità degli esercizi commerciali". Ieri è stata inaugurata l’area centrale della nuova piazza, dedicata al flusso di passeggeri a piedi e l’area est che da ieri è tornata a ospitare i capolinea dei bus di Autolinee Toscane, mentre era già stata aperta l’area ovest che ospita la zona parcheggi e sosta per taxi a cui si accede da via Mascagni. Il restyling si completerà con l’intervento di riqualificazione di viale Gramsci che cambierà volto all’area della Stazione.

"Con il completamento della piazza - sottolinea Conti - abbiamo tracciato un passo decisivo verso la fine del grande intervento di riqualificazione della principale porta di accesso cittadina, rappresentando il biglietto da visita per i 18 milioni di viaggiatori che transitano da qui ogni anno, tra turisti, lavoratori pendolari e studenti che frequentano la città, con un passaggio di circa 50 mila utenti al giorno. Nell’intervento di riqualificazione che a breve si sposterà in viale Gramsci saranno create isole verdi con doppi filari di alberature, (mantenendo quelle attualmente presenti), integrate con il sistema delle sedute, che consentiranno di dare vita ad una zona ombreggiata e riparata, rivolta allo stazionamento degli utenti in attesa". Tutte le fermate del bus sono attrezzate con paline elettroniche che forniranno informazioni in tempo reale sui tempi di attesa del bus. Secondo il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa, "quando entro fine settembre sarà riqualificato viale Gramsci opereremo una completa rivoluzione delle gerarchie attuali, che darà priorità agli spazi pedonali, con grandi marciapiedi laterali inseriti in un unico percorso che collega la Stazione con piazza Vittorio Emanuele, favorendo il transito e la sosta di cittadini, turisti e pendolari, e limitando alla parte centrale del viale la circolazione dei veicoli". Sui pennoni della piazza sventolano le bandiere pisane: "Quella con la croce pallata e l’aquila imperiale, che simboleggiano la nostra città - conclude l’assessore alle tradizioni storiche, Filippo Bedini - e quelle che rappresentano i quattro quartieri medievali di Ponte, Mezzo, Fuori Porta e Chinzica, recuperate in questi anni. Un segnale che abbiamo voluto dare a chi giunge in città, per fargli comprendere fin da subito di essere arrivato in un luogo ricco di storia e identità".