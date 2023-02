Piazza dei Cavalieri-via Santa Maria Restyling da 1,5 milioni con il Pnrr

Il Comune di Pisa riqualifica l’asse pedonale da piazza Cavalieri a via Santa Maria: nuovi lastricati in pietra, pubblica illuminazione, fognatura, arredi e videosorveglianza per una riqualificazione e piena accessibilità da parte dei cittadini e turisti. Un piano da 1,5 milioni di euro finanziato con fondi Pnrr per via dei Mille, via Corsica e piazza Buonamici. Il Comune, al termine del bando di gara ad evidenza pubblica, ha concluso la procedura con l’aggiudicazione provvisoria dei lavori che, salvo procedure di verifica, partiranno dopo la firma del contratto di affidamento che avverrà entro l’estate.

"La riqualificazione di via dei Mille – dice il sindaco di Pisa Michele Conti - è un intervento atteso da tempo e necessario per porre fine al degrado in cui versa il manto stradale di un tratto tra i più frequentati dell’asse pedonale da piazza Cavalieri a via Santa Maria. Una parte che viene restituita al suo valore storico, con il rifacimento dei lastricati in pietra arenaria, attenti alla fruibilità, accessibilità e sicurezza dei pedoni, che finora è mancata. Oltre alle grandi opere in corso e al piano di manutenzioni straordinarie nei quartieri, procedono a ritmo spedito le aggiudicazioni di gare con i fondi PNRR che come amministrazione abbiamo intercettato. I rifacimento dei lastricati in via dei Mille e strade limitrofe fa parte dei 20 milioni assegnati a Pisa per progetti di rigenerazione urbana e dall’inizio dell’anno è la terza gara con fondi PNRR già assegnata e pronta a partire".

"Abbiamo dedicato particolare attenzione ai lastricati del centro storico – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa - creando prima una cartografia con tutte le pavimentazioni cittadine e individuando le priorità su cui intervenire. Ci siamo concentrati su via dei Mille, aggiudicandoci solo per quest’area il finanziamento di 1,5 milioni di fondi PNRR, per ricucire il percorso turistico pedonale che collega tutti i punti di maggiore attrazione. Ma abbiamo anche aggiunto 1,840 milioni di fondi comunali, per riqualificare gli altri lastricati del centro città che versano in condizioni di degrado e che necessitano di interventi costosi di ripristino. Tra questi via Volta, Trento, Beccaria, Coccapani, Vernaccini, Carmignani, Vernagalli, Berlinghieri, piazza Cavallotti, vicolo degli Albiani, via Risorgimento e Roma, con i primi interventi che partiranno già a marzo".