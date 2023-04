Piano strutturale intercomunale, Cascina dà l’ok "Grande importanza per lo sviluppo del territorio"

Anche Cascina (comune governato da Pd e M5S) approva il Piano strutturale intercomunale, lo strumento urbanistico redatto insieme a Pisa, che nel capoluogo (dove governa il centrodestra) ha alimentato tante polemiche da parte dell’opposizione. Il documento è stato approvato con 19 voti favorevoli (maggioranza e parte dell’opposizione), un contrario (Poli) e 2 astenuti (lista Rollo). "Il piano - precisa però il sindaco cascinese dem, Michelangelo Betti (foto) - ha subito numerose e sostanziali modifiche rispetto a quello approvato nell’estate 2020, ultimo atto dell’allora maggioranza prima delle elezioni di settembre. Questo atto finale ha una grande importanza per lo sviluppo del territorio". Secondo l’assessora all’urbanistica, Irene Masoni, è stata "disegnata l’area urbanizzata in maniera corretta, seguendo le linee di ciò che era già urbanizzato: ciò mette un fermo e un freno all’ulteriore sviluppo dell’edificato, perseguendo l’obiettivo della minimizzazione del consumo di suolo, con una scelta che ha un forte connotato politico, incidendo su aspetti che vedremo in maniera concreta quando stenderemo il piano operativo comunale per migliorare la qualità della vita".

L’altro aspetto sul quale punta l’amministrazione cascinese "è quello della conferenza paesaggistica, svoltasi a febbraio in due sedute ravvicinate, a riprova del buon lavoro che è stato condotto sullo strumento urbanistico: non sono state infatti rilevate problematiche di grande rilievo e rispetto all’impianto generale non ha rilevato nessuna criticità in relazione alla perimetrazione del territorio urbanizzato".