Piano integrato Vecchiano: "No alla riduzione dei confini"

"Il Pd di Vecchiano si è sempre opposto alla decisione del Parco di restringere i propri confini e di rinunciare, su circa 10 mila ettari, alla funzione di salvaguardia del territorio garantita dalla legge tuttora vigente". Loi afferma in una nota Elisa Tripoli (nella foto in alto), segretaria dell’unionew comunale dem vecchianese ricordando che lo scorso "14 luglio i gruppi di sinistra del Parlamento Europeo sono riusciti a far approvare la legge per il ripristino della natura, con l’intento di raddoppiare il territorio attualmente protetto, ma anche in Italia, con la modifica dell’articolo 9, la tutela dell’ambiente è diventata un principio fondamentale della Costituzione". Tuttavia, secondo Tripoli, "il nuovo Piano integrato del Parco sceglie di consegnare agli enti locali il potere di pianificazione

urbanistica nelle aree contigue", allontanandosi da quelle che sono state "le storiche battaglie della sinistra di Vecchiano (e non solo) per la difesa di un esteso patrimonio ambientale".Non solo, secondo la segretaria dem vecchianese, "la complessità di gestione di questa area ha nel tempo confermato la necessità che

tale compito fosse svincolato dalle visioni settoriali degli enti locali ed affidato ad

una istituzione sovrastante e autonoma, in grado di perseguire e garantire, con la propria visione unitaria e omogenea, la tutela dei valori naturali e ambientali". Per questo il Pd di Vecchiano chiede "alla Regione e al Parco di mantenere quel carattere speciale disegnato nel 1989 e di concentrare la discussione sulla visione del futuro del Parc e che riguardi, quanto meno, tutti i 24 mila ettari del suo

territorio".