"Piano integrato del Parco Che c’è da tener segreto?"

"Piano del Parco: cosa ha da tenere segreto il presidente Bani? Si facciano vedere le carte ai cittadini e alle cittadine. E i sindaci della Comunità del Parco intervengano". Ciccio Auletta non si arrende. Anzi il consigliere di Diritti in Comune rilancia dopo il diniego ricevuto alla richiesta di accesso agli atti relativi Piano integrato del Parco a firma del direttore Gaddi. "Ci eravamo illusi che essa fosse frutto di un atteggiamento tecnicistico e burocratico – afferma Auletta – che non conteneva in alcun modo conto delle funzioni proprie dei consiglieri comunali. Abbiamo, quindi, richiesto l’intervento della parte politica, del presidente Bani in primis, ma anche di tutti i sindaci della Comunità del Parco, per andare al nocciolo della vicenda: garantire la trasparenza e la partecipazione del territorio al futuro del Parco". "Così purtroppo non è stato – continua il consigliere della minoranza – . Il presidente Bani ha ribadito la volontà di non mettere a disposizione dei rappresentanti istituzionali del territorio del Parco le carte relativa alla proposta di Piano Integrato inviata alla Regione Toscana. Una presa di posizione ancor più pesante e grave che evidenzia come la scelta di non averlo condiviso finora risponde a precisa volontà di tenere segrete le carte, di non prendersene la responsabilità, rimandando la palla alla Regione. Sicuramente è vero che il Piano del Parco è uno strumento regionale e sarà adottato e approvato del Consiglio Regionale, ma ciò non significa, come erroneamente e strumentalmente, dice Bani, che ci sia un divieto. Anche se il Parco ha effettuato “solo” una proposta, questa può, anzi deve essere messa a disposizione del territorio. Sia Gaddi che Bani, rifugiandosi dietro patetiche scuse ed escamotage, rimandano la partecipazione ai 60 giorni di legge successivi all’adozione. Dimenticano però, e sarebbe curioso se lo facessero anche i sindaci, che la Comunità del Parco ha dichiarato per scritto di non aver avuto abbastanza tempo per poter esprimere un parere sulla proposta di PIP in 45 giorni a causa della complessità del materiale da esaminare, e parliamo di Comuni dotati di uffici tecnici. Come potranno cittadini, associazioni, anche quelle di categoria o professionali, esprimere parere compiuto e presentare delle osservazioni in soli 60 giorni garantiti dalla legge? Oltretutto il Piano è già stato inoltrato in Regione, quindi la sua diffusione, non potrebbe in alcun modo influenzare il Parco o ritardarne i processi amministrativi, anzi al contrario: fosse stato pubblicato sull’Albo Pretorio insieme alla delibera di approvazione non ci troveremmo a dover affrontare questo ennesimo dibattito".