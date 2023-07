"Piano del Parco, tutto silenzio" Forza Italia chiede trasparenza e scelte condivise coi cittadini

"Poche notizie, apparse solo sulla stampa, con una limitata compartecipazione della cittadinanza e degli organi istituzionali dei vari Comuni di area". Anche Forza Italia, con il consigliere provinciale Roberto Sbragia, interviene sul caso "nuovo Piano del Parco" e sulla "visione che il nostro Parco dovrà avere negli anni a venire". "Anche i consigli comunali eletti – incalza Sbragia – non hanno potuto, fino ad ora, esprimere un proprio giudizio e una propria posizione. Il territorio pisano maggiormente interessato per estensione al piano del Parco è, molto probabilmente, il Comune di Vecchiano, seguito dal Comune di Pisa. Eppure a tutta la comunità locale e provinciale poche notizie sono giunte". "Come consiglieri provinciali - prosegue Sbragia – ci auguriamo che il presidente del Parco presto relazioni nei vari consigli comunali di area e favorisca incontri conoscitivi anche con le comunità locali democraticamente elette affinché l’intera comunità - e non solo gli addetti ai lavori - possa esser messa a conoscenza e partecipare al proprio futuro e alle scelte che verranno compiute sul proprio territorio. Per Forza Italia questo percorso si chiama semplicemente democrazia partecipativa rivolta all’intera collettività e a tutto il processo decisionale. Auspichiamo che il Presidente del Parco ed i Sindaci di area, compreso quello di Vecchiano nonché presidente della Provincia di Pisa, vogliano istituire, quanto prima, un tavolo con tutta la cittadinanza per mettere a conoscenza di scelte così importanti anche per la nostra comunità, magari anche attraverso un preventivo passaggio dalle commissioni consiliari appena reintrodotte nel Comune di Vecchiano e purtroppo non ancora istituite nella Provincia di Pisa, ma sempre fiduciosi che a breve anche in tale Ente veranno reintrodotte".