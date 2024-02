Piaga truffe agli anziani. Oltre 160 casi in sei mesi

Tecniche sempre più "affinate" e subdole. Firmato ieri mattina a Palazzo dei Medici il nuovo protocollo tra Comune e Prefettura per la prevenzione delle truffe. Un reato che colpisce spesso gli anziani. Obiettivo, "la tutela delle fasce della popolazione più esposte a fenomeni di raggiro, attraverso interventi di sensibilizzazione e di informazione finanziati anche quest’anno con le risorse del Fondo unico Giustizia". I dati, forniti dal prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, sono allarmanti. "Nel primo trimestre del 2023 in tutta la provincia sono stati 60 i casi denunciati a tutte le forze di polizia, nel secondo 101, oltre 160 in totale. Sulla sola Pisa: 26 le denunce nei primi tre mesi dell’anno scorso e 43 negli altri tre. In molti casi, ormai, i truffatori si fingono marescialli dei carabinieri e avvocati. I più diffusi, ultimamente: ’Suo figlio ha provocato un incidente dove è morta una persona, è stato arrestato e ha bisogno di soldi’. Ma se la vittima non li ha in casa, si accontentano anche di oro e gioielli.

Il Comune di Pisa ha partecipato per la seconda volta a questo progetto aggiudicandosi 17mila euro per una campagna di comunicazione istituzionale. La firma di martedì è per stabilirne il programma e le modalità. "Le forze dell’ordine, gli enti locali e gli attori pubblici e privati devono lavorare insieme per ottenere una diffusione capillare anche su nuovi mezzi per proteggere le persone sole e che magari non escono più di casa. Le tecniche sono sottili – commenta il prefetto – Si fa credere che i figli sono in pericolo, che sono stati arrestati per aver provocato incidenti e che hanno immediato bisogno di denaro. L’appello è perché si lavori tutti insieme per difenderci da questa insidia subdola". Il sindaco Michele Conti commenta: "Da qualche anno c’è una stretta collaborazione tra Comune e Ministero dell’Interno tramite la Prefettura per mettere in guardia i cittadini più fragili rispetto ai rischi di truffe cui possono essere oggetto. Reati tanto più odiosi perché vanno a colpire le fasce più deboli della popolazione. Compito delle istituzioni rimane quello di tutelare i nostri cittadini e sensibilizzare loro, i familiari e le persone che se ne prendono cura".

Antonia Casini