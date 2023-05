Petite danseuse compie 10 anni Festa-evento con ospiti d’eccezione

Se c’è una cosa di cui Diana Somma è sempre stata sicura è che nella vita avrebbe insegnato danza. Era giovanissima e già lo sapeva. E sempre giovanissima ha aperto la sua scuola: era il 4 maggio di dieci anni fa. Oggi "Petite danseuse" (le due parole che Diana aveva scelto di tatuarsi sulla pelle da ragazzina) è una realtà consolidata del territorio che conta uno staff di 12 persone e quasi 300 iscritti. Numero che sale ben oltre quota 400 se si considerano gli allievi degli stage periodici con danzatori e maestri professionisti. Gioia, vocazione, passione (la stessa che ha permesso di superare e resistere anche al lungo e difficile periodo Covid) guidano ancora il quotidiano di Diana Somma. Un entusiasmo che si rinnova e tanti nuovi progetti.

A Nodica, dove tutto è iniziato, c’è ancora il ‘cuore’ pulsante: "Una casina della danza alla quale sono affezionatissima". Poi, nel 2019, a Pontasserchio si sono aperte le ampie sale della sede che, oltre ai vari corsi di danza (dai 3 anni in su), riesce ad ospitare anche quelli di ginnastica per la salute e per la terza età. Si parte con il Gioco danza, passando per classico, contemporaneo, hip hop e break dance, e si arriva fino al pilates per gli adulti. Inverni intensi che culminano nei saggi-spettacolo sul palco del teatro Verdi (che quest’anno sarà un vero e proprio racconto-revival dei 10 anni), ed estati al servizio della comunità con i campi solari.

"Quando ho aperto la scuola avevamo 38 iscritti, l’anno successivo erano già 60, poi 90. Fino a quando la richiesta crescente ci ha portato a cercare nuovi locali, da affiancare a quelli di Nodica". Una sede nel centro di Pontasserchio inaugurata pochi mesi prima dell’esplosione dell’emergenza Covid, durante la quale Diana e la sua squadra sono riusciti comunque a mantenere forte il legame con famiglie e bambini, senza mai dimenticare il territorio. E adesso? È tempo di festeggiare i primi dieci anni di vita di "Petite danseuse": domani la festa con nuovi e vecchi allievi in un locale a Vicopisano e domenica lo stagerassegna coreografica, sul palco della scuola, con ospiti d’eccezione. Primo tra tutti: il ballerino e maestro professionista Kledi Kadiu. Con lui ci saranno Alessandro Macario (ballerino del San Carlo), Ilaria Moretti (direttrice artistica del concorso "Pisaintilt") e il coreografo Kris. "Sarà una giornata di stage e di esibizioni nella quale gli allievi, in un momento di condivisione e non di competizione, avranno la possibilità di studiare con Maestri professionisti e confrontarsi nella splendida cornice del Teatro Verdi. La prima edizione del ‘Petite Danseuse in festa’ vuole essere una grande e coinvolgente festa che celebra la danza". Per Diana non un traguardo ma un trampolino verso nuovi obiettivi.

Francesca Bianchi