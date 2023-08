Pescato un granchio blu Ora l’emergenza cresce

Un esemplare di granchio blu è satto pescato anche a Calambrone. Mentre si moltiplicano dappertutto gli avvistamenti e le catture dei pescatori di questa specie la cui proliferazione è spinta dai cambiamenti climatici. La "macchina da guerra dei mari", come viene definita, è ormai presente in abbondanza su tutte le cose. E anche qui. Coldiretti non nasconde la preoccupazione: "Sta mettendo in serio pericolo biodiversità marina e la sopravvivenza delle imprese delle pesca e dell’acquacoltura". Coldiretti teme, infatti, le gravi conseguenze sull’economia del mare dall’invasione di questa specie molto aggressiva che divora tutto quello che trova, dai molluschi ai pesci, dagli avannotti alle uova. Alle reti dei pescatori.

Quello pescato a Calambrone, abbiamo appreso, era un esemplare di medie dimensioni. Il granchio blu tuttavia non è in genere considerato un animale pericoloso per l’uomo, nel senso che la sua presenza non è una minaccia diretta. A meno che non si venga pizzicati in modo particolarmente forte, il granchio blu è un animale di per sé innocuo. Anzi, in diverse parti del mondo è considerata una vera prelibatezza. "Il granchio blu non ha in questo momento predatori naturali nel nostro Mar Mediterraneo. L’unica specie candidabile, oltre all’uomo, potrebbe essere il polpo che deve però ancora abituarsi a questo nuovo inquilino dei nostri mari. – spiega Danilo Di Loreto, Responsabile Impresa Pesca Coldiretti Toscana –. Fino allo scorso anno gli avvistamenti e le catture erano molto contenute. In un anno il quadro è completamente mutato. Ormai è presente su quasi tutte le nostre coste e rappresenta un pericolo".

Come se non bastasse il granchio blu, un’altra specie aliena minaccia le acque del nostro territorio. A vederla sembra una normale chiocciola, in realtà è un mollusco non autoctono. Si tratta della Sinotaia quadrata, la cui presenza in Toscana è stata accertata già nel 2017, ma che sembra proliferare in Arno. Al momento è stato rilevatonell’empolese e messa sotto la lente dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e dell’Università di Firenze.

C. B.