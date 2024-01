Un varco nelle mura per il percorso ciclopedonale: “Tutti gli atti entro l’estate”

Pisa, 13 gennaio 2024 – Aprire il varco nelle mura dietro i fabbricati dell’ex-ASL di via Zamenhof per collegare il percorso ciclo- pedonale tra via Garibaldi e San Francesco. Era questa la richiesta che la Federazione Italiana Ambiente e Biciclette (FIAB) di Pisa fece al Comune nel 2019, ed è la stessa che hanno presentato nuovamente in questi giorni. "Purtroppo – scrive in una nota Leonora Rossi, presidente della FIAB – in questi anni il Comune non ha fatto nulla per realizzare questo nuovo collegamento, a dispetto del fatto che ormai aprire il varco sarebbe estremamente semplice, dal momento che attualmente il recinto del complesso dell’ex-ASL rimane aperto di giorno per permettere l’accesso ad alcuni uffici della Regione Toscana situati nel complesso".

Una richiesta molto sentita dalla comunità, per la quale FIAB ha raccolto e consegnato all’amministrazione più di ottocento firme. "Aprire questo varco – continua Rossi – è essenziale per agevolare chi si muove a piedi o in bici, è utile al commercio di prossimità, e servirà anche a chi si sposta in auto, in quanto si potrà più facilmente accedere ai numerosi servizi del quartiere parcheggiando l’auto fuori dalle mura, senza necessariamente ingolfare il traffico del centro. La richiesta di apertura è talmente sentita che recentemente è stata perfino parzialmente rimossa la transenna, creando un passaggio: una soluzione precaria e di fortuna in risposta a un’esigenza reale. Chiediamo al comune di attivarsi subito".

La questione di via Zamenhof è stata ripresa anche da Una Città in Comune, che ieri ha presentato in consiglio comunale un’interrogazione. "Era il 2017 – scrive in un comunicato il partito – quando il nostro gruppo consiliare riuscì a far approvare un ordine del giorno per riaprire la porta muraria che mettesse in comunicazione, a favore di pedoni e ciclisti, via Donadoni con Le Gondole. Sono passati 7 anni e la situazione è rimasta immutata. Anzi, la rete metallica che chiudeva provvisoriamente la porta muraria, è stata pian piano divelta da ignoti tanto che già un paio di mesi fa ne abbiamo segnalato la pericolosità". L’Amministrazione Comunale dal canto suo ha spiegato di essere al corrente della problematica. "Da tempo - ha detto l’assessore alla mobilità, Massimo Dringoli - la situazione è alla nostra attenzione e l’impegno economico necessario per aprire il collegamento è tutto sommato esiguo, restano da fare però alcuni passaggi burocratici necessari per poter finalmente rendere fruibile quel passaggio. Contiamo – conclude l’assessore – di riuscire a fare tutti gli atti entro la prossima estate".