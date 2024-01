"Per un nuovo domani". Il docu-film parla pisano. Produzione, attori e lo sceneggiatore

di Gabriele Masiero

Parla pisano il docu-film "Per un nuovo domani", con Neri Marcorè protagonista nei panni del pediatria polacco Israel Meier che dopo la guerra ha esercitato a lungo la professione a Pisa, in onda domani in prima serata su Raitre in occasione del Giorno della Memoria e che racconta la storia di oltre 70 ebrei che furono trasferiti, tra il 1941 e il 1943, in "internamento libero" (domicilio coatto) a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca). Dietro a questo lavoro liberamente tratto dal libro "L’Orizzonte Chiuso" di Silvia Angelini, Oscar Guidi e Paola Lemmi (Maria Pacini Fazzi Editore) c’è una produzione interamente di casa nostra a cominciare dall’Alfea cinematografica di Alberto Gabbrielli che l’ha prodotto insieme a Rai Fiction. Pisani sono anche lo sceneggiatore Mario Cristiani (insieme a Stefano Nannipieri) e gli attori Paolo Giommarelli e Flavia Comi, che sono tra gli interpreti principali: il primo nei panni del comandante dei carabinieri, la seconda nel ruolo di una giovane ebrea che si sposa proprio a Castelnuovo ma che non sopravvivrà ai campi di concentramento. "Questo film ha molta fiction con qualche inserto documentaristico - racconta Cristiani - ed è proprio grazie a questo mix che riesce a toccare le corde dell’emozione, ma anche a ricostruire una memoria collettiva e familiare. Come nel caso del personaggio di Flavia Comi, giovane sposa morta poi ad Auschwitz, mentre il marito è sopravvissuto: la figlia dell’uomo, che si è poi rifatto una vita negli Usa, ci ha ringraziato perché hanno scoperto dettagli di quell’amore che il padre, proprio per i traumi della deportazione e della guerra, aveva in qualche modo cancellato". Pisa in questo progetto, aggiunge lo sceneggiatore, "sia nel racconto messo in scena, sia nella pattuglia produttiva: nel racconto, oltre ai citati Israel Meier e Paulina (che dopo la guerra esercitarono a lungo le professioni di pediatra e dentista in città) e alla cognata Frederika, si parla di Giorgio Nissim, che era testimone di nozze dei Meier e che fu l’anello di congiunzione tra gli internati di Castelnuovo e gli aiuti che la Delasem e la Comunità ebraica di Pisa tentavano di dare e infatti compare nel finale sua figlia Simona per raccontare un pezzo della loro vita nel dopoguerra". Il film, conclude Cristiani, "è un affresco di quegli anni e di quelle esistenze piene di speranza improvvisamente gettate nel cestino con la firma delle legge razziali: Pisa era infatti molto attrattiva nei confronti degli ebrei stranieri sia per il prestigio del suo ateneo sia per le tasse molto più basse a loro applicate, un formidabile ascensore sociale bruscamente stoppato". "Per un nuovo domani" è stato realizzato con il patrocinio di molti enti tra cui la Comunità ebraica di Pisa.