Per Rita Mariotti, quattro simboli e una sola lista "Vogliamo fare di Pisa un laboratorio nazionale"

Quattro simboli e una sola lista a sostegno del candidato sindaco, anzi candidata sindaca, come vuole essere chiamata lei, Rita Mariotti, cardiologa, 74 anni a dicembre con un passato di impegno politico prima con la lista civile di Sergio Cortopassi e poi con la civica dell’ex vicesindaco Paolo Ghezzi. Oggi è tesserata di Azione: "È la prima volta nella vita che mi iscrivo a un partito e l’ho fatto perché credo nel progetto politico del Terzo polo dentro un orizzonte nazionale ed europeo". A sostenere Mariotti, oltre al partito di Calenda, ci saranno anche Italia Viva, il Psi di Carlo Sorrente e Liberal forum, rappresentato ieri al caffè dell’Ussero dal docente universitario, Pierluigi Barrotta. "La nostra intenzione - dice Sergio Piane di Azione - è rilanciare la città come laboratorio politico nazionale per rilanciare il progetto di Renew Europe, che non significa centriìsmo, ma una terza via rispetto allo schematismo tra destra e sinistra. Concetto che vale anche per Pisa dove il Pd e il suo candidato Paolo Martinelli insegue la sinistra massimalista e il M5S". Del resto,aggiunge Michele Passarelli Lio (Iv), "il percorso inizia con le amministrative di maggio e guarda alle Europee del 2024, alle Regionali del 2025 e alle Politiche del 2027".

"Pisa è una realtà molto complessa da amministrare - ammette Mariotti - perché ha le dimensioni di un piccolo centro urbano in termini di residenti, ma possiede i servizi e le infrastrutture della metropoli (università, l’ospedale, i centri di ricerca, l’aeroporto) e ciò ha generato un gap culturale e generazionale che purtroppo è stato visto spesso come un problema e quasi mai come un’opportunità. Boi vogliamo ribaltare il paradigma e fondarci il nostro impegno politico. E lancio subito una riflessione: la riqualificazione del Santa Chiara non può più attendere e non deve essere vissuta come un problema, ma, appunto, come un’opportunità". Intorno a tutto questo però c’è la politica. "In caso di ballottaggio - sottolinea Carlo Lazzeroni coordinatore cittadino di Iv - valuteremo i programmi e lo faremo senza sconti per nessuno. Saranno i diversi percorsi e i voti finali a darci la misura dei dialoghi che potremo eventualmente aprire con le altre forze politiche".

E Carlo Sorrente (Pisa) osserva: "La politica liberal laburista in Europa è minacciata dalla crescita impetuosa di sovranisti e populisti. C’è bisogno di un attore politico credibile per mettere un freno a questa deriva, anche a Pisa". Infine, secondo Barrotta, "manca un movimento strettamente liberale, vogliamo far partire la novità da Pisa, dove la componente liberale nell’ateneo è assai pronunciata".

Gab. Mas.