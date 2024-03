Per ora indietro non si torna. La Curva diserta lo stadio

La Curva Nord non ritornerà nel settore più caldo dell’Arena Garibaldi in occasione della sfida con la Ternana. Nessuna risposta o comunicato ufficiale da parte dei gruppi organizzati ma, stando a quanto emerge, la volontà di andare avanti con la protesta. I tifosi torneranno al proprio posto soltanto una volta che saranno ultimati i lavori al curvino dello stadio pisano. Questione di mentalità e coerenza. "Non entreremo più in questa Curva finchè non cambierà una situazione che pian piano ha tolto a molti la voglia di andare alla partita a cuor leggero, come fosse una festa. Non ci divertiamo più". Erano state queste le parole dei tifosi che avevano deciso di rimanere fuori a tempo indeterminato: "Ci vorrà il tempo che ci vorrà". I tifosi, è bene ricordarlo, hanno finora sempre seguito la squadra in trasferta, definendo lo sciopero come uno "sciopero dallo stadio", ma non dal tifo. Negli ultimi giorni i gruppi organizzati hanno ribadito quindi la volontà di andare avanti rispetto a quanto già detto in precedenza. Una scelta dura, che comporta anche dei sacrifici, come rimanere fuori dall’impianto. "Rientreremo quando tutti i tifosi del Pisa, compresi quelli giovani, che devono poter prendere passione venire alla partita come abbiamo fatto noi e tanti altri un tempo, avranno la possibilità di venire alla partita, in una Nord adeguata e sistemata - era stato il concetto espresso un mese e mezzo fa -. Non pretendiamo che la nostra decisione sia condivisa da tutti". La richiesta del presidente Corrado di mercoledì mattina in conferenza stampa, che aveva invitato i tifosi ad aiutare la squadra, condividendo anche le motivazioni della protesta, era però già stata preventivata dalla Curva Nord. "Sappiamo che in molti chiederanno di entrare per stare vicini alla squadra - aveva infatti anticipato il nucleo dei gruppi -. Speriamo almeno che chi ci conosce, o che ha vissuto con noi gli ultimi eventi, capisca quali motivazioni ci sono alla base. Non abbiamo volontà di danneggiare nessuno ma pensiamo sia il momento di passare dai discorsi ai fatti, in modo radicale".

Così l’attesa resta ancora per la fine dei lavori, appena cominciati, per il curvino dell’Arena Garibaldi. Se, come preventivato, finiranno entro Pasqua, per Pisa-Palermo dell’1 aprile i gruppi rientreranno al proprio posto.

Michele Bufalino