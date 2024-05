Pentecoste, il concerto n°2 per piano e orchestra di Racmaninov

Domani alle 21 al Teatro Verdi di Pisa ultimo appuntamento del festival "I Concerti di Quaresima e di Pasqua" organizzato dall’Associazione Il Mosaico e dalla Compagnia di San Ranieri, e per il quinto concerto, quello di Pentecoste, che si svolgerà alle 21 è prevista l’esecuzione del Concerto n° 2 per Pianoforte e Orchestra di Sergej Vasil’evič Rachmaninov.

Il Festival, giunto ormai alla XIII edizione, si svolge grazie al sostegno della Fondazione Pisa e alle sponsorizzazioni di Intesa Sanpaolo e di Eschini Auto, concessionaria Wolksvagen.

Il programma del concerto, eseguito da artisti di eccezione (Gianni Bicchierini, pianoforte - Wyn Davies, diettore - Orchestra ARCHÉ) prevede all’inizio l’esecuzione dell’Intermezzo da Manon Lescaut di Giacomo Puccini, un omaggio al celebre compositore lucchese nel centenario della sua morte. A seguire l’esecuzione del Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in do minore, Op. 18., di Sergej Vasil’evič Rachmaninov, uno dei concerti per p i a n o più famosi di tutti i tempi. Fu composto tra il 1900 ed il 1901, alla fine di una profonda crisi artistica di Rachmaninov dovuta all’insuccesso della sua prima sinfonia, e superata grazie alle cure del professor Nikolaj Dahl. Il concerto, molto impegnativo dal punto di vista artistico e organizzativo, diventa un evento eccezionale per la città di Pisa, che intende omaggiare il grande compositore russo e ricordarne la permanenza a Marina di Pisa nel 1906.

Con intento chiaramente divulgativo, e grazie agli sponsor, il concerto è a ingresso libero (con prenotazione obbligatoria del posto numerato sulla piattaforma WWW.EVENTBRITE.IT) ma ai partecipanti è chiesto di lasciare un’offerta volontaria per sostenere la Caritas Diocesana di Pisa e il Centro Aiuto alla Vita di Pisa.

"Stavo lavorando a questo progetto culturale da anni", dichiara Riccardo Buscemi, presidente dell’Associazione Il Mosaico e Priore della Compagnia di San Ranieri. Oggi, grazie innanzitutto alla Fondazione Pisa e agli sponsor Intesa Sanpaolo ed Eschini Auto, che ringrazio insieme agli artisti e a tutti i volontari delle nostre due associazioni, Il Mosaico e Compagnia di San Ranieri, a quelli della Caritas e del Centro per la Vita, si realizza. E si tratta veramente di un’occasione culturale unica e imperdibile per la città". Si va verso il tutto esaurito.