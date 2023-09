Pensionati Cgil Pisa: Il Vertice a Isola Verde

Venerdì 8 settembre è stato convocato l’attivo provinciale dei delegati, delle delegate, dei pensionati e delle pensionate della Cgil di Pisa. "Per lanciare le assemblee in tutti i posti di lavoro e nei territori per una consultazione straordinaria delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle donne e dei giovani, affinché siano protagonisti di una battaglia comune per unire e cambiare il Paese, dando vita a un nuovo modello di sviluppo" si legge nella nota rilasciata dal sindacato. L’incontro pisano, si aprirà venerdì alle 09:15 presso il Circolo Arci Pisanova - Isola Verde in via Frascani a Pisa. A presiedere i lavori saranno Laura Marchini (Vicepresidente Assemblea Generale della CGIL di PIsa - Segretaria Generale Fisac Cgil Pisa) e sono previsti interventi di: Alessandro Gasparri, Segretario Generale CGIL Pisa, Professor Alessandro Volpi, Docente Storia Contemporanea Università di Pisa, il Dottor Paolo Malacarne, ex Primario U.O. Anestesia e rianimazione AOUP. A chiudere i lavori dell’attivo il Segretario Generale Regionale CGIL Toscana Rossano Rossi. L’incontro avverrà anche in preparazione alla manifestazione nazionale a Roma del prossimo 7 ottobre, dal titolo: "La via maestra, insieme per la Costituzione", promossa dalla Cgil e da oltre 100 associazioni e reti associative.