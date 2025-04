"Penalizzati i cittadini e le piccole attività"

"La variazione del regolamento Tari, che prevede per il 2025 uno stanziamento di appena 460 mila euro per limitati sconti rivolti esclusivamente a famiglie di 3 o 4 figli per le utenze domestiche e grandi strutture alberghiere e di ristorazione per utenze non domestiche, è del tutto insufficiente e inadeguata rispetto all’entità complessiva dell’aumento di ben 6 milioni di euro verificatosi negli ultimi due anni". Lo affermano in una nota i consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce commentando gli aumenti in bolletta e affermando che si tratta "di scelte che colpiscono ulteriormente famiglie già in difficoltà economica che hanno subito aumenti dal 2022 fino al 20% e piccoli esercizi commerciali, botteghe storiche e negozi di vicinato che non ricevono alcuna agevolazione fiscale nonostante siano più colpiti dalla crisi e da difficoltà economiche".

Per questo aggiunge la lista civica e progressista "esprimiamo soddisfazione per l’approvazione del nostro ordine del giorno che riconosce il fatto che le famiglie numerose e i piccoli esercizi commerciali, quali negozi di vicinato e botteghe, hanno subito incrementi tariffari fino al 20%, rappresentando un peso economico sempre più insostenibile: in questo modo si orienta concretamente la politica degli sconti Tari verso queste categorie, assicurando equità sociale e sostegno effettivo a chi ha minore capacità di affrontare aumenti indiscriminati". Tuttavia La città delle persone accusa la Giunta Conti affermando "che questo ulteriore salasso deriva dalla politica adottata nel 2022 dall’amministrazione Conti, che scelse di evitare aumenti immediati scaricandoli invece sugli anni successivi: una modulazione che solo nel prossimo anno, porterà Pisa a pagare ancora 1,6 milioni di euro residui del gap creatosi, altro che presunte inefficienze del gestore Geofor, come sostiene il sindaco, gli aumenti non sono dovuti affatto a incrementi dei costi di gestione".