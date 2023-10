Penalizzati da troppe auto e spazzatura

"La nostra città - è il commento di Legambiente Pisa - è penalizzata da una grande produzione di rifiuti (747 chili pro capite in un anno): il grande numero di turisti e studenti pesa sulla quantità totale, suddivisa poi dal solo numero dei residenti effettivi. Ma la raccolta differenziata resta ferma (introno al 60%), senza sostanziali avanzamenti negli ultimi anni: si potrebbe fare meglio, e alcuni capoluoghi lo fanno". Insoddisfacenti rimangono anche i risultati sulla gestione dell’acqua potabile: "Di quella immessa in acquedotto se ne perde quasi un litro su tre, mentre migliora la qualità dell’aria.- on si registrano superamenti alle norme di legge. Ma il rischio per la salute non conosce soglie, essendo sempre proporzionale all’sposizione agli inquinanti, tanto è vero che, cogliendo le indicazioni della Oms, la Commissione Europea proporrà presto limiti molto più severi". Altra dolente nota, la mobilità. "Il Trasporto Pubblico Locale - spoegue Legambiente – è in costante sofferenza, anche se Pisa si trova in compagnia di molti altri capoluoghi quanto a passegeri trasportati annualmente e offerta di percorsi (rispettivamente 40,5 passeggerianno e 52,8 Km passeggeri-anno). Il tema è molto sentito e richiede una impegno particolare per migliorare la qualità della vita in città sostenendo la ‘mobilità gentile’ al dominio delle auto private. Inoltre Pisa è tra le città che ha più vittime del traffico (8 vittime tra morti e feriti gravi, 104° posto su 105), mentre ci sono oltre 62 auto ogni 100 abitanti, neonati compresi".