Pellizzari ripulirà i fondali di Marina

Sabato 10 giugno anche Marina di Pisa, con Genova, Mola di Bari, Ustica e Torre del Greco, sarà tappa della quinta edizione di ‘Spazzapnea - Operazione fondali puliti’, gara subacquea a squadre di raccolta differenziata in apnea finalizzata al recupero dei rifiuti in mare e sul litorale. In occasione dell’evento illustri sportivi e influencer parteciperanno alla gara: il pluricampione mondiale di apnea Umberto Pelizzari si immergerà a Marina di Pisa, la campionessa di apnea Ilaria Molinari sarà a Roma, la campionessa del mondo di sci e apneista Laura Pirovano e l’influencer Giorgia Mondani saranno nel capoluogo ligure.

Ideata a Genova nel 2018 e giunta alla sua quinta edizione, Spazzapnea ancora una volta permetterà ai partecipanti di trasformarsi in veri e propri ‘spazzini del mare’ e competere immergendosi in apnea o camminando sui litorali per recuperare la maggiore quantità possibile di rifiuti. Le finalità ecologiche e ambientali hanno permesso all’odv di aggiudicarsi il primo posto in classifica per i progetti reality dedicati al pianeta ai Genova Global Goals Award e hanno convinto Apnea Academy e Wwf Italia ad includere la gara negli eventi ufficiali della Scuola di formazione e all’interno della progetto Ri-Party-Amo con l’obiettivo di ripristinare lo stato naturale di spiagge, fiumi e fondali.

Sensibili alla causa Oris, Mares, Lowrance, Cambiaso Risso, Petercom, Edilizia Acrobatica, Osculati, Genoa CFC, Iren, Gasmarine, Lawrence, Forgas, Y40 e Professione Droni hanno deciso di contribuire alla valorizzazione dell’ambiente marino affiancando l’associazione Spazzapnea nell’assistenza logistica dell’evento su tutto il territorio nazionale.