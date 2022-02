I Clown entrano in Pediatria a Pisa: ed è subito festa

Pisa, 25 febbraio 2022 - I clown di Chez nous le cirque sono tornati in Pediatria. Ed è stata subito festa. "Abbiamo ripreso le attività da giugno 2020", spiega Giulia Costa, presidente della cooperativa. "Andiamo solo nelle Pediatrie (di Pontedera, Massa, Lucca e Pisa). E in questo periodo di Covid abbiamo constatato che il legame, oltre che con i bambini, si è creato anche con il personale sanitario. Infermieri, oss e medici hanno bisogno di sfogare stress e pensieri". "Per le esigenze di mantenere le distanze e indossare sempre la mascherina, abbiamo dovuto rivedere le nostre attività e i nostri interventi – aggiunge – Per fare le bolle, utilizziamo gli attrezzi senza soffiare. In questo contesto, è nata spontaneamente l’idea di organizzare balletti con le infermeire. Quando suoniamo la chitarra partecipano anche i genitori, pure loro hanno necessità di parlare molto".

La cooperativa è formata "da soci retribuiti e da volontari. L’Azienda Asl Nord Ovest ha un servizio riconosciuto e strutturato. Con l’Aoup c’è un progetto in corso. Il giovedì, di solito, è il nostro giorno in corsia, ma a volte siamo presenti anche extra impegno". Per giovedì grasso insieme allo staff di Pediatria, diretta dal professor Diego Peroni, hanno ballato al ritmo di "E’ una questione di chimica" di Ditonellapiaga e Rettore portando allegria in tutto il reparto.