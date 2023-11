"Pd unito e non chiuso nel recinto". Mazzeo parla di Europee e comunali

Sta per aprirsi un anno elettorale e per il Pd è un altro banco di prova dopo l’ennesimo ribaltone interno con l’ascesa di Elly Schlein alla guida del partito. E la stagione dei congressi, che alle nostre latitudini non risparmia acque agitate, si incrocia con la campagna elettorale. Il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e leader dell’area bonacciniana toscana e pisana parla di tutto a cominciare da una sua possibile candidatura alle elezioni europee: "La sfida delle Europee è fondamentale per il futuro della Toscana e del Paese e serve un grande risultato del Pd: almeno il 25% a livello nazionale e il 35% in Toscana. Il tema non è se io o altri saremo o meno candidati, ma che tutti lavoriamo alla costruzione di una lista più forte e rappresentativa possibile. Dobbiamo avere l’ambizione di parlare a tutti. Ecco perché vanno messe in campo le migliori candidature per allargare il consenso. Pensare che si possa al massimo eleggere un europarlamentare toscano vuol dire immaginare un pessimo risultato".

Ci sono anche le comunali in provincia di Pisa.

"Serve unità. Ce lo chiede Elly Schlein a livello nazionale e dobbiamo ritrovarla anche qui. L’avversario è la destra non il segretario Oreste Sabatino, eletto in maniera unitaria e che in questi mesi ha lavorato bene. Vanno al voto 26 comuni e dalla nostra parte abbiamo il buon governo delle amministrazioni uscenti e sindaci al primo mandato che meritano la riconferma. Laddove invece si sono esauriti i due mandati, anche se veniamo da esperienze di buona amministrazione, non possiamo commettere l’errore di rinchiuderci nel nostro recinto. Dobbiamo aprirci alle altre forze d’opposizione al governo Meloni, come il M5S, e alle migliori esperienze civiche presenti sul territorio scegliendo candidati a sindaco che siano in grado di rappresentare al meglio una coalizione ampia e allargare il consenso".

A San Giuliano c’è un giovane candidato dem pronto a fare le primarie, ma gran parte del partito e il sindaco uscente hanno idee diverse. La sua qual è?

"Bisogna partire dal buon lavoro del sindaco Sergio Di Maio e dalla compattezza della coalizione. Ma nulla in questa fase va dato per scontato. La priorità deve essere coinvolgere tutti i soggetti alternativi alla destra per allargare la coalizione e scegliere insieme la candidatura più forte per vincere e proseguire col buon governo. Mi auguro che il percorso avviato raggiunga questo ambizioso ma essenziale risultato, se necessario anche chiedendo un atto di generosità a coloro i quali si sono già messi in gioco in prima persona. Se questa sintesi, invece, non fosse trovata non bisogna avere timore di far esprimere i cittadini attraverso le primarie. Sono un elemento fondativo per il Pd e lo strumento che già 10 anni fa ha portato proprio alla scelta di Di Maio".