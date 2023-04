Pd, tutti i nomi in lista Meglio i militanti che i candidati acchiappa-preferenze

di Gabriele Masiero

Pisa

Il Pd riparte dall’usato sicuro. E per le amministrative di maggio mette in campo una lista con pochissime sorprese e qualche "reduce". La capolista è Dalia Ramalli, 34 anni, medico e iscritta al Pd, ma a una prima lettura dei nomi in campo, fatta eccezione per l’avvocato amministrativista e docente universitario, Carmelo D’Antone e Sergio Giudici, direttore del museo degli strumenti di fisica, mancano quelle "autorevoli figure indipendenti" che aveva promesso appena qualche giorno fa il segretario cittadino Andrea Ferrante, anche lui in corsa, insieme al capogruppo uscente Matteo Trapani e ai consiglieri comunali Maria Antonietta Scognamiglio e Marco Biondi (non si ricandidano Olivia Picchi, Benedetta Di Gaddo, Vladimiro Basta e Andrea Serfogli).

Si è scelto, evidentemente, di puntare sui militanti, sui circoli e sul radicamento territoriale, più che su nomi acchiappa-preferenze (solo per fare un esempio, nel 2013 in lista c’erano atleti olimpionici come Salvatore Sanzo e Simone Vanni, ma anche l’allora prorettrice Maria Antonella Galanti). Il Pd, oggi, ha puntato su una lista, ha spiegato il partito sulla sua pagina Facebook, ritenuta "forte e composta da donne e uomini di partito e non solo, uniti dalla voglia di portare sul campo nuove energie, competenze e con tante sensibilità diverse tra loro". Certo non sono tutte energie nuove se tra i candidati ci sono facce arcinote come Luigi Branchitta, presidente del circolo Arci di Pisanova e consigliere comunale fino al 2018, e l’ex assessora provinciale Silvia Pagnin. In corsa anche il segretario dei giovani Dem, Enrico Bruni. E una sfilza di militanti e sostenitori che rappresentano più o meno tutte le componenti cittadine.

Di seguito l’elenco dei 31 candidati, un trentaduesimo potrebbe aggiungersi nei prossimi giorni: Dalia Ramalli, Leonardo Batini, ingegnere e insegnante; Maurizio Bazzichi, geometra; , Monica Bertolini, esercente; Marco Biondi, architetto; Ida Bougleux Santoni, impiegata, Luigi Branchitta, pensionato; Enrico Bruni, studente universitario; Luciana Cappelletto, impiegata; Ivana Cerato, ricercatrice Cnr e imprenditrice; Alessandro Chimenti, libero professionista; Carmelo D’Antone, avvocato e docente universitario; Andrea Ferrante, ingegnere; Giuliana Ficini, impiegata e presidente Italia nostra; Flora Gagliardi, insegnante in pensione; Annarita Gatto, libera professionista; Sergio Giudici, docente universitario e direttore del museo degli strumenti di Fisica; Carlo Macaluso, pensionato; Maria Laura Marconcini, pensionata; Franco Martini, libero professionista; Grazia Masciandaro, architetta; Ida Nicolini, docente universitaria; Silvia Pagnin, insegnante; Paola Paolicchi, volontaria, guardia zoofila Enpa; Davide Rizza, agente polizia municipale; Emilia Milly Rossi, funzionaria della prefettura; Maria Antonietta Scognamiglio, farmacista; Era Shatraza, studentessa universitaria; Carla Signorini, pensionata; Matteo Trapani, avvocato e ricercatore universitario; Federico Vittori, impiegato amministrativo.