Pd trova l’intesa con i 5Stelle Accordo apripista in Toscana Ecco cosa c’è dietro l’intesa

di Gabriele Masiero

Pisa

Il M5S sosterrà la candidatura a sindaco di Paolo Martinelli e sarà parte integrante della coalizione di centrosinistra che sfiderà il centrodestra guidato dal sindaco Michele Conti. L’ufficializzazione dell’accordo arriverà stamani a mezzogiorno nel corso di una conferenza stampa che l’ex presidente provinciale delle Acli terrà al Galileo Cafè di via Garofani per presentare le forze politiche che lo sosterranno. Con l’ingresso dei pentastellati, nell’aria da tempo e dopo una trattativa durata molti mesi, si disegna definitivamente il perimetro della coalizione che sarà composta dal Pd, dalla lista Sinistra unita (Alleanza VerdiSinistra Italiana, Sinistra civica ecologista e Possibile), dai Riformisti per Pisa che fanno capo all’ex assessore Federico Eligi e dalla lista civica La città delle persone, ispirata dallo stesso Martinelli. Il M5S, che con i suoi esponenti aveva partecipato ai tavoli programmatici di Martinelli, ha deciso di aprire la strada, probabilmente per la prima volta in Toscana, a un’alleanza politico-programmatica con il Pd con l’obiettivo di fare della città della Torre pendente un laboratorio politico nazionale del campo progressista con un patto politico tra Elly Schlein e Giuseppe Conte.

L’intesa raggiunta non è stata una passeggiata e ha creato più di qualche frizione anche all’interno del partito dell’ex premier tra chi era favorevole a un accordo al primo turno e chi, come la coordinatrice toscana Irene Galletti, avrebbe preferito forse un apparentamento in caso di eventuale ballottaggio per aumentare il peso specifico dell’accordo. Alla fine però ha vinto la linea dei dialoganti con Martinelli e i prossimi 14 e 15 maggio il M5S sarà nella coalizione di centrosinistra con una propria lista di candidati al consiglio comunale.

Top secret in nomi dei candidati anche se appaiono scontati quelli dei consiglieri comunali uscenti, Alessandro Tolaini (foto) e Gabriele Amore, ma anche il giovane Lorenzo D’Avini, a lungo indicato come possibile candidato sindaco a Cinque Stelle qualora il partito avesse scelto di fare una corsa autonoma. Stamani si capirà di più anche del programma: pare, infatti, che i Riformisti (da sempre contrari all’alleanza con il M5S) abbiamo chiesto a Martinelli precise garanzie di non spostare troppo a sinistra l’asse dell’accordo.