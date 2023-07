"Pd respinge collegamento rapido Firenze-Pisa-Costa: la Galletti attacca"

PISA

"In consiglio regionale abbiamo ricevuto la certezza che la realizzazione di un collegamento ferroviario rapido tra Firenze e la costa non rientra nei piani di chi governa la Toscana: il Pd ha infatti respinto la nostra richiesta di un impegno più incisivo, liquidando la questione con una nota sul Piano regionale strategico che richiama vagamente ‘il potenziamento della linea Pisa-Firenze’".

Parola di Irene Galletti (foto), capogruppo in regione del Movimento Cinque Stelle che attacca: "Perfino la Terza Torre di Novoli, insieme alle guardie ‘gianiane’ che la custodiranno - non sappiamo ancora se in costume storico o meno - sono temi che godono di maggiore attenzione rispetto a quello di una Toscana spezzata in due da una mala gestione delle infrastrutture stradali e ferroviarie. Se raggiungere Firenze con la Fi-Pi-Li è un’impresa per dannati da girone dantesco, come ci ricordano quotidianamente migliaia di pendolari sui social, raggiungerla con il treno è un’impresa altrettanto travagliata".

L’emendamento pentastellato serviva a dare, spiega Galletti, "concreta attuazione all’impegno che la Giunta e la maggioranza si erano assunti a febbraio 2022, ovvero la realizzazione del Masterplan per un collegamento ferroviario rapido tra le città di Livorno, Pisa e Firenze: quella infrastruttura avrebbe garantito ai toscani che risiedono lungo la costa di raggiungere il capoluogo regionale in meno di 30 minuti, favorendo l’economia regionale e collegando in modo integrato gli aeroporti di Pisa e Peretola, creando così un sistema unico e competitivo". Ma il Partito Democratico ha votato contro e la Galletti, che è anche coordinatrice regionale del Movimento Cinque Stelle e da sempre poco incline a un’alleanza anche a livello locale con il partito della Schlein attacca frontalmente i dem: "Sembra che l’impegno da noi proposto - osserva la capogruppo regionale del M5S - non rientri nei piani della forza politica che governa la Toscana in questa legislatura".

E infine aggiunge: "E con le elezioni a Pisa ormai archiviate qualcuno potrebbe pensare di potersi sottrarre alle promesse fatte durante la campagna elettorale. Saranno gli esponenti del Pd pisano eletti in Giunta e in Consiglio regionale a dover spiegare ai propri elettori questa mancanza di determinazione sul tema. A questo punto sarà interessante vedere se continueranno a credere alle loro promesse".