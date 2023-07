Pd e sindacati: focus lavoro "No all’assegno di inclusione e ai contratti spezzatino"

Il Pd pisano ed i sindacati Cgil, Cisl Uil parlano con una voce sola che dice: "No all’assegno di inclusione, no ai contratti spezzatino, no ai voucher, no ai poveri contro i poveri". È quanto emerso dall’incontro tra le parti sociali ed il Pd in un dibattito voluto da Massimiliano Angori, presidente della Provincia e dalla senatrice del Pd Ylenia Zambito. Il cuore dell’incontro, a cui ha partecipato il capo gruppo in senato Francesco Boccia, è stato il decreto lavoro del governo Meloni. "Ciò che la destra chiama flessibilità, io la chiamo precarietà - dice Zambito -. L’assegno di inclusine che va a sostituire il reddito di cittadinanza è divisivo. Distingue chi deve essere salvato da chi non deve esserlo. I provvedimenti sul lavoro presi da questo governo non hanno previsto alcuna concertazione con le parti sindacali e sociali Noi siamo per il salario minimo, una proposta che può essere migliorato assieme ai sindacati ma che rappresenta una speranza di riscatto, di dignità". Boccia aggiunge: " Il governo fa solo propaganda. La concezione che abbiamo noi del lavoro è che non possa essere governato solo dalle leggi del mercato. Il lavoro è dignità, il salario minimo è l’inizio di una nuova idea di società".

Dario Campera segretario della Cisl-Pisa, commenta: "Il Pd è l’unico partito che ci invita a parlare del lavoro. L’assegno di inclusione non è sufficiente per coprire la povertà che è sempre più dilagante. E’ pur vero che il reddito di cittadinanza non ha dato i risultati sperati. Ed è altrettanto vero però che la Cisl non vede il salario minimo come la panacea a tutti i mali. Non crediamo molto ad un salario minimo imposto per legge".

Angori aggiunge: "Il decreto sul lavoro fa venire meno anche la trasparenza contrattuale. Si va verso contratti sempre più "spezzatino". Si toglie il reddito di cittadinanza ed al tempo stesso si tagliano i fondi per l’integrazione all’affitto. Come sindaco di Vecchiano ricevo continue telefonate di cittadini allarmati perché non sanno quando riceveranno il contributo". Paolo Martinelli, capogruppo di La città delle persone dice: "Il reddito di cittadinanza ci avvicinava all’Europa. Quel reddito prevedeva che i poveri avessero un reddito pubblico di sostentamento. L’assegno di inclusione divide chi è occupabile da chi non lo è".

L’assessora regionale al lavoro, Alessandra Nardini è netta nel dire: "Il decreto presenta varie criticità su diversi aspetti: si allarga la possibilità per le aziende di ricorrere ai contratti a termine, agendo sulle causali che erano state poste nella normativa previgente proprio per arginare il ricorso prolungato a questo tipo di contratti: da eccezione il rinnovo del contratto a termine diventa la regola; si estende in alcuni settori anche l’uso dei voucher, utilizzabili per pagare fino a 15mila euro l’anno". Alessandro Gasparri, segretario Cgil-Pisa conclude dicendo: "Si divide chi è meritevole da chi non lo è. Si fanno divisioni all’interno della platea dei poveri tra chi deve essere salvato e chi non lo merita".

Carlo Venturini