Pd e galassia a sinistra Serfogli non si ricandida Ecco i dem sicuri in lista

di Gabriele Masiero

Due settimane di tour de force per comporre una lista "competitiva e aperta". Il segretario del Pd, Andrea Ferrante, non si sbilancia sui nomi ma ammette "che finora il partito ha discusso al suo interno per il congresso nazionale e da adesso in poi lavoriamo sulla lista, anche se i circoli hanno già avviato una fase di consultazioni da tempo, ma le somme le tireremo solo nei prossimi giorni". Intanto sono sicuri un paio di addii tra i consiglieri comunali uscenti: Benedetta Di Gaddo e Andrea Serfogli, candidato sindaco nel 2018, lasciano. Non si ricandideranno. Soprattutto quest’ultimo ha ingoiato più di un calice amaro in questi anni e non ha goduto, dicono in tanti, "del sostegno del partito che invece avrebbe meritato per il servizio reso in tanti anni di militanza politica".

In campo saranno invece il capogruppo uscente Matteo Trapani Marco Biondi e Maria Antonietta Scognamiglio, hanno dato disponibilità anche Vladimiro Basta e Olivia Picchi. Della partita sarà anche lo stesso Ferrante che promette: "Come sempre candideremo con il Pd anche personalità indipendenti di alto profilo e sarà una lista che rappresenterà la nostra società con persone provenienti dal mondo accademico, delle professioni e dell’impresa". Il nuovo corso dem all’ombra della torre però non provoca (almeno per ora) particolari riposizionamenti e così il progetto di una lista unitaria a sinistra dei dem procede, anche se senza il pezzo da 90 che sognava. Paolo Malacarne, infatti, non sarà della partita perché ha preferito scegliere la presidenza della Croce Azzurra. Il suo principale sostenitore, l’ex sindaco Paolo Fontanelli, è pronto a tornare nel Pd di Elly Schlein, che ha già reclutato, del resto, nella direzione toscana la "sua" assessora Serena Spinelli. Operazione che ha creato più di qualche mal di pancia in quella formazione, con l’ex consigliera di Sel, Simonetta Ghezzani che non ha lesinato critiche al gruppo dirigente con un post sui social. Fontanelli, tuttavia, darà una mano alla lista unitaria: il nome sarà ’Sinistra unita per Pisa’ con un simbolo che conterrà pezzi di tutti i simboli dei partiti (Sinistra civica ecologista, Si, Europa Verde e Possibile), ma è evidente che sarà soprattutto la lista di Dario Danti (assessore a Volterra, ex della giunta Filippeschi e in procinto di diventare segretario regionale di Sinistra Italiana) e Nicola Fratoianni, con qualche inserimento di ciò che resta di Articolo Uno e compagni. Top secret i nomi in lista, ma l’obiettivo è quello di provare a non restare troppo schiacciati tra la lista civica del candidato sindaco Paolo Martinelli, La città delle persone, e quella di Ciccio Auletta, che guarda soprattutto alla sinistra radicale nemica della destra ma anche del Pd.