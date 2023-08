Paziente col coltello in ospedale Evacuato anche un corridoio

Attimi. Prontezza. L’allarme e la polizia del posto fisso che arriva subito dopo. Un giovanissimo paziente ha dato in escandescenze armato di coltello. E’ stato disarmato da un dottore presente in quel momento. Pochi minuti ma di paura profonda ieri mattina al Pronto soccorso di Pisa dove un giovane, che risiede in provincia, è stato bloccato dai sanitari che hanno poi chiesto subito aiuto alle forze dell’ordine interne alla struttura.

Il ragazzo era arrivato poco prima in Ps trasportato da un’ambulanza perché si era sentito male. Ma, mentre si trovava lì, a un certo punto, è scattato e teneva in mano un coltello di 7 centimetri. Lo ha visto un medico che è intervenuuto. Nel frattempo è stato lanciato l’allarme. E’ stato necessario evacuare anche un corridoio dove si trovavano altri pazienti in attesa.

L’uomo è stato dunque bloccato e sedato. Aveva anche un coltello più piccolo e per le armi sarà denunciato.

Ha disagi mentali e sarà preso in cura per questo.

Un altro episodio di pericolo nel Pronto soccorso. I primi di luglio se ne erano verificati altri due.

Un’infermiera minacciata con la siringa da un paziente e un’altra collega contro cui erano stati rivolti sputi. Due casi accaduti nel giro di due giorni. Così la direzione aziendale, anche dopo gli articoli de "La Nazione" e gli appelli dei sindacati, aveva deciso di mettere, oltre al posto fisso, una guardia fissa all’interno della struttura ospedaliera, che nella città della Torre raccoglie utenti da tutta la Toscana, con circa 90mila accessi l’anno.

I precedenti: un sessantenne, che da quasi una settimana gravitava nel pronto soccorso, si era chiuso in bagno. L’infermiera gli aveva chiesto di uscire, sospettando che stesse facendo uso di droga. Ma l’uomo aveva brandito una siringa e minacciato lei e altri sanitari. Solo due giorni dopo, la compagna di un uomo in cura per un accoltellamento aveva sputato a un’infermiera perché allontanata dalla choc room. In entrambi i casi erano intervenuti i carabinieri. "Le aggressioni sono quotidiane, anche più di una al giorno, soprattutto verbali", avevano spiegato i sindacati, Lorenzo Peluso, infermiere e rappresentante Nursind. "Quasi tutte non vengone denunciate, diciamo il 90%. Siamo diventati la valvola di sfogo dell’utenza. I parenti dei pazienti poi ci ripensano e spesso ci chiedono scusa". Ma tutto questo "incide sulla serenità del personale e sui tempi del nostro lavoro".

Antonia Casini