Pisa, pattuglie anti-scippo in centro. Agenti in borghese per la vigilia

Pisa, 24 dicembre 2023 – Un dispositivo rafforzato con più equipaggi ripartiti per le varie aree tra polizia, carabibnieri e guardia di finanza. Il questore di Pisa, Sebastiano Salvo, riassume gli interventi di controllo del territorio per le feste. "Ci concentreremo sulla vendita abusiva dei fuochi, con le Volanti, i finanzieri, in campo anche la nostra polizia amministrativa per le verifiche".

Per le strade: "Avremo pattuglie a piedi per lo shopping, sia la mattina che il pomeriggio, agenti anti-borseggio con la squadra mobile nostra e del nucleo investigativo dei carabinieri in abiti civili. Già organizzato il servizio per la messa di Natale la sera e il giorno, con il pattuglione straordinario nei vicoli e nelle piazze del centro".

Il questore di Pisa, Sebastiano Salvo, parla del piano sicurezza nelle strade per le feste

Sul rischio attentati. Sinagoga sorvegliata come obiettivo sensibile. "Si è parlato dell’allerta nazionale in sede di comitato in Prefettura. La presenza sul territorio aiuta. Ma ci sono canali attivi con la nostra intelligence al lavoro".

Controlli che sono già partiti nelle ore scorse. I carabinieri del Comando Provinciale di Pisa "hanno organizzato un articolato servizio per rafforzare la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza".

I presidi saranno sia sia nel capoluogo che nella provincia, in aggiunta alle normali pattuglie. Primo obiettivo, i reati contro la persona, il patrimonio e la guida sotto influenza di sostanze da abuso. Particolare attenzione verrà dedicata anche alla vendita dei "botti", come già sottolineato dal questore. Con la verifica fra i venditori autorizzati della provenienza e della regolarità secondo la normativa CE e la ricerca di eventuali venditori abusivi. Prevenzione anche per la microcriminalità, lo spaccio di stupefacenti e ogni condotta che possa mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.

Due prime denunce. Nelle prime ore della scorsa notte, sono stati sottoposti all’alcol test due conducenti risultati positivi all’esame con un tasso di 0,85 e 1,24 g/l. Sono stati segnalati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, ritirate le patenti.

An. Cas.