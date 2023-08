Pattuglie anti-scippi e furti nelle auto Ferragosto blindato in centro e sul litorale

di Antonia Casini

Sono migliaia in questi giorni i visitatori nelle nostre strade e piazze. "Il campanile è un brand mondiale" e a questo ’marchio’ il fenomeno dei furti in auto e degli scippi ai turisti nuoce molto. Il questore Sebastiano Salvo, come già concordato in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura e nei successivi tavoli tecnici, concentrerà i controlli contro questi reati molto sentiti in città. Non solo le trasferte sicure sui Monti pisani con relative interdizioni (di questo si occuperanno in particolare i carabinieri con i vigili del fuoco e la protezione civile), ma anche una festa che possa essere il più possibile serena anche sul resto del territorio. "Il dispositivo messo in piedi per ferragosto va a sovrapporsi a quello corposo già in atto nel centro storico per il controllo della movida e sul litorale. E’ un’ulteriore risposta a un’esigenza che esiste per il forte afflusso sulla fascia litoranea dove si ritroveranno anche tanti giovani. A Calambrone è stato segnalato, per esempio, il rischio falò, è per questo che al tavolo è stata convocata anche la capitaneria per la vigilanza in mare", spiega il questore. "Si tratta di servizi interforze con un raccordo tra le varie sale operative e per questo ringrazio, oltre ai colleghi della polizia di Stato (con le specializzazioni stradale, ferroviaria e polaria) anche l’Arma dei carabinieri, il Comando della polizia municipale (di Pisa e Vecchiano) e quello della guardia di finanza", aggiunge il questore.

La mappa. "Su Pisa ai servizi ordinari si aggiungeranno quelli per l’area di pregio di piazza del Duomo (anche in vista della messa delle 11 in Cattedrale) e dintorni con pattuglie dedicate in divisa e in borghese, oltre alle Volanti e al Radiomobile, ci sarà una presenza rinforzata al mattina e al pomeriggio con particolare attenzione alle aree parcheggio. Un tema da non banalizzare: la Torre di Pisa è conosciuta in tutto il mondo e quello dei furti è un biglietto da visita non buono. Qui si gioca anche la capacità di risposta dell’Italia a determinati fenomeni. Speriamo di riuscire a frenare le statistiche che danno numeri importanti. A questo scopo ho fatto preparate un’analisi con dati geo-referenziati e i giorni e gli orari di maggiore incidenza per poi organizzare interventi mirati. Ci concentreremo anche sul litorale perché quello dei furti sulle vetture dei turisti è un fenomeno diffuso anche nelle località di mare".

Attenzione, poi, anche ai possibili rave party in provincia (allertate le stradali di Pisa e Livorno) e alla tutela degli anziani.

Un primo intervento è stato fatto dai carabinieri della Compagnia ai quali si è rivolta una turista americana derubata della borsa proprio in piazza dei Miracoli. I militari sono riusciti a bloccare la donna sospettata del furto (aveva ancora la borsa). La refurtiva è stata quindi restituita alla proprietaria.