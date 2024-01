Patto per la legalità. Camera di Commercio e Guardia di Finanza uniscono le forze

La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha siglato un protocollo d’intesa insieme ai Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Lucca, Pisa e Massa-Carrara. Al centro dell’accordo la tutela dell’economia legale e la lotta alla contraffazione, ai prodotti pericolosi e all’abusivismo commerciale. ";Questo protocollo – ha dichiarato Valter Tamburini, presidente dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – va oltre la formalità: è un impegno concreto per favorire la legalità, la sicurezza e lo sviluppo della nostra economia. La collaborazione attiva tra la Camera di Commercio e la Guardia di Finanza non solo garantisce un mercato competitivo e legale, ma difende le imprese che operano nel rispetto delle norme, assicurando la sicurezza dei consumatori. Attraverso questo accordo – conclude il presidente – ci proponiamo di scambiare informazioni essenziali, identificare settori a rischio per implementare azioni preventive e condurre operazioni congiunte per proteggere la nostra economia".

Si rafforzano, quindi, i rapporti di collaborazione tra le due Istituzioni attraverso attività operative congiunte, come per le verifiche tecniche di carattere metrologico sugli strumenti di misura oppure con il contrasto dei fenomeni di abusivismo nel campo della mediazione nel settore immobiliare.

Tra le materie regolamentate anche la metrologia legale, con particolare attenzione alle irregolarità nel settore del commercio di idrocarburi e prodotti energetici, alla marcatura dei prodotti soggetti a requisiti di sicurezza e conformità, alle norme sull’etichettatura dei prodotti tessili e a quelle recate dal Codice del Consumo. La Camera di Commercio farà da raccordo tra Guardia di Finanza, associazioni di categoria e imprese, per promuovere lo scambio di informazioni e la raccolta di segnalazioni da parte di tutte le categorie rappresentate. Informazioni che, opportunamente veicolate tramite le associazioni di categoria e valorizzate dalla Camera di Commercio, possono così raggiungere la Guardia di Finanza e gli organi preposti. Il fine è di rendere tutti più partecipi per la tutela della legalità. Una connessione, quella tra le Fiamme Gialle e Camera di Commercio, che si svilupperà anche con la partecipazione dei militari alle iniziative di formazione e informazione dedicate al mondo dell’imprenditoria.

mario ferrari