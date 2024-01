’Patto del cacciucco’. La Regione e 4 Comuni

Lo hanno definito anche il ’Patto del cacciucco’, un accordo che ha messo insieme amministrazioni comunali di colori politici diversi, che hanno però condiviso strategie comuni. E’ l’intesa siglata negli anni scorsi tra Pisa, Livorno, Lucca e Firenze e tra i quattro enti e la Regione Toscana per promuovere "un sistema ferroviario metropolitano con un collegamento rapido fra i centri maggiori concepiti come hub intermodali con connessioni con i centri minori, la panificazione di un sistema di un trasporto rapido di massa su ferro che connetta Livorno-Pisa-Lucca con le aree urbane, con il porto di Livorno e l’aeroporto di Pisa e completamento del corridoio tirrenico compresa la realizzazione del Lotto Zero".