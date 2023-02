Patto Civico e la sfida dal basso con un occhio a Terzo Polo e Pisa2023

di Gabriele Masiero

PISA

Una squadra variegata composta da persone che per la prima volta (o quasi) scelgono di candidarsi alle elezioni. Quella del Patto Civico di Antonio Veronese, è una nuova scommessa, stavolta giocata dal basso e puntando sulla partecipazione diretta, mettendo da parte l’appartenenza politica di ciascuno. "Sveleremo il programma, pronto da mesi, e il nome del candidato sindaco entro marzo - assciura Veronese - non vogliamo regalare vantaggi a nessuno. Qui non ci sono leader e ciascuno di noi vale uno. Le decisioni le prendiamo a maggioranza e quasi sempre all’unanimità".

È la filosofia del neonato direttivo della lista di cui fanno parte oltre allo stesso Veronese, Luciano Sorrentino ed Emily Dei, anime della polisportiva La Cella e da una vita impegnati nel volontariato nei quartieri popolari, Chiara Frassi, fondatrice del Kinzika group, le tifose del Pisa impegnate nel sociale, l’ex sindacalista Ida Bougleux, l’avvocato Gabriele Puccini, ex magistrato di Sant’Antonio, Denise Pacini, attiva nel comitato del Cep, Michele Paolicchi, fondatore del movimento Orgoglio Partite Iva, l’ex vigile del fuoco, Mario Gaddini, Giammarco Boni, bancarellaio e coordinatore del mercato storico del Duomo, e Alexandrea Dei, consulente aziendale. "Puntiamo - dice Sorrentino - a riportare a votare quel 39% di pisani deluso dalla politica. Mi batterò per i quartieri popolari e per i più poveri. Ci metto la faccia e sono qui per vincere le elezioni, in città ci sono persone che fanno la fame e non basta qualche fiorellino per dire che va tutto bene". Decisamente più populista di 5 anni fa l’anima del Patto Civico, ma Veronese punta al centro: "Guardiamo con interesse al Terzo polo e al laoratorio politico Pisa 2033 di Andrea Buscemi, ma anche a +Europa e Riformisti, che con Federico Eligi avevano sempre detto no ad alleanze con il M5S". Boni si definisce un deluso del centrodestra: "Ho creduto alle loro favole di poter tornare con il mercato in piazza dei Miracoli e gli ho portato 300 voti, ma era una balla. Ora sappiamo che non ci torneremo più ma abbiamo già pronto un progetto per riqualificare un mercato che oggi è solo una tendopoli".

Non svela i dettagli, ma in ballo ci sarebbe una proposta per rlanciare l’idea di un mercato coperto negli edifici ex Aoup. Infine, lo sviluppo economico legato al turismo, mantra di Veronese, per destinare risorse anche al sociale: "Parte dei soldi della tassa di soggiorno possono essere reinvestiti in servizi sociali, ma è bene sapere che ogni milione di euro di spesa turistica genera 20 posti di lavoro. Se noi riusciamo a far spendere ai 7 milioni di turisti che visitano piazza Duomo 10 euro in più poremmo letteralmente far esplodere la nostra economia con benefici per tutti".