"Patrimonio edilizio in stato di abbandono"

Per Veronica Giannini, laureanda in Giurisprudenza, e candidata consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Pisa era stata scelta per lo studio, ma "con gli anni è diventata un punto fermo, una certezza: in una parola, casa". "Ho avuto modo - assicura - di conoscere la città come turista, studentessa, lavoratrice, cittadina. Questo mi ha permesso di osservarne sia le bellezze che le criticità e uno dei problemi che mi sta più a cuore è l’abbandono del patrimonio edilizio urbano, anche grazie agli studi sul tema. Non si può parlare di rigenerazione urbana e di qualità della vita se non si parte dal recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, se non si prende in considerazione seriamente le necessità locali, ponendole come punto di partenza per ogni pianificazione strategica del territorio. Serve una nuova visione, un cambio di paradigma che porti Pisa a essere un modello da seguire, facendosi pioniera di nuove politiche urbane che partano dal coinvolgimento dei cittadini, da una partecipazione ad ampio spettro". Secondo Giannini "in questi anni Pisa non ha avuto le risposte che cercava e tanti vuoti urbani sono rimasti tali: la rigenerazione urbana è stata confusa con mera riqualificazione di spazi, peraltro senza coinvolgere chi in quei quartieri ci vive". "Le periferie sono state dimenticate - conclude - e non basta rifare le piazze, asfaltare qualche strada del centro: serve ripensare tutto il Comune, tutte le sue zone, nessuna esclusa. Immagino una Pisa verde, viva, senza luoghi fatiscenti, diversa da quella conosciuta fino a oggi, dove si preferisce sigillare con cemento e compensato gli immobili e il verde".